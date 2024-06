Stortinget tvinger regjeringen til å gjeninnføre tilskudd på utleieboliger

– Stortinget ber regjeringen gjeninnføre Husbankens tilskuddsordning for utleieboliger og tilhørende virkemidler for å gjøre det enklere å få tilgang på boliger i bosettingsarbeidet.

Slik lyder vedtaket etter at et flertall på Stortinget, bestående av Rødt, SV, Høyre og Frp gjorde det klart at de ønsker å gjeninnføre tilskuddsordningen. I statsbudsjettet for 2024 er ordningen avviklet, men kommunene kan søke Husbanken om lån til utleieboliger.

Kommunalpolitisk talsperson for Rødt, Tobias Drevland Lund, omtaler nyheten som svært gledelig.

– Det er på høy tid at kommunene igjen skal få muligheten til å få tilskudd til å skaffe utleieboliger. Det er helt nødvendig, særlig i en tid med stort press på boligmarkedet flere steder, blant annet på grunn av de høye ankomstene av flyktninger fra Ukraina, sier Lund til NTB.

Siden begynnelsen av 2022 har 77.291 personer søkt om kollektiv beskyttelse i Norge. 75.565 av søknadene har blitt innvilget, og nesten alle er fra ukrainske statsborgere, viser tall fra UDI.

Forslaget om å gjeninnføre ordningen skal behandles og vedtas på Stortinget 6. juni.

(NTB)