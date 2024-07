– Akkurat nå er vi i et vendepunkt der prisene på bruktbolig utvikler seg kraftigere enn nybygg. Det pleier historisk å være en klar trigger for at også nybyggsalget øker. Vi ser allerede en positiv tendens for nybygg i markedet, sier Harald Hansen, direktør for nybygg i DNB Eiendom.

Boligutviklingen i Norge har de siste årene nesten stoppet opp som følge av at nybyggsalget har ligget på et historisk lavt nivå.

Ifølge Eiendom Norge steg boligprisene i landet med 8,0 prosent i første halvår. Men det er store regionale forskjeller. Boligprisene i Norge falt 0,2 prosent nominelt og steg 0,4 prosent sesongjustert i juni, viser tall fra Eiendom Norge onsdag. Gjennomsnittsboligen koster nå over 4,8 millioner kroner.

– Det har vært en vanskelig situasjon for alle aktørene som jobber med nybygg. Vi ser nå tegn til bedring, og dette forventer vil vi forsterke seg gjennom høsten og spesielt fra 2025. Det er helt nødvendig for å ta unna den høye etterspørselen etter boliger. Det bygges alt for lite og vi er egentlig på etterskudd for å fylle behovet som kommer både på kort sikt og lang sikt, forklarer Hansen.

Eiendom Norge-direktør Henning Lauridsen karakteriserer også boligmarkedet som sterkt.



«Vi venter at den sterke utviklingen vedvarer etter et lite hvileskjær i juli som normalt, sier han i en pressemelding, og viser til at han ser rentene falle raskere enn mange tror.»

«Rentebanen er ofte høyere enn det som blir realiteten. Dessuten er utviklingen i norsk økonomi blodfattig om dagen, blant annet på grunn av den lave boligbyggingen. Derfor tror vi renten skal ned, noe som vil gi en stimulans i brukt- og nyboligmarkedet, legger Lauridsen til.»

Prisene skal opp

Det er bred enighet om at etterspørselen etter boliger er høy og kommer til å forbli høy fremover. Underskuddet av nybolig vil være en driver for at boligprisene kommer til å øke fremover. Nylig kom Norges Bank med sine anslag der de forventer at oppgangen i boligprisene fortsetter den nærmeste tiden, og justerte opp prisforventningene for 2024 til 3,3 prosent. I 2025 venter sentralbanken at boligprisene vil stige med 6,9 prosent, og i 2026 venter den boligprisvekst på 7,9 prosent.

– I DNB Eiendom forventer vi en flat utvikling på brukt resten av inneværende år med unntak av august, som trolig viser en sesongtypisk vekst. Vi forventer også at bruktbolig vil fortsette å overgå nybygg på prisutvikling hvis vi måler de mot hverandre, sier Hansen i DNB Eiendom.



– Alt tyder på at nybygg vil bli veldig attraktivt fremover. Foruten en «prisrabatt», så vil man ha utsikter til sterk boligprisvekst fremover. Det kan fort bli attraktivt å kjøpe nybygg under utvikling der man kan oppnå god prisutvikling mens boligen ferdigstilles.