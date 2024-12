Meglertopp: – Det vil smelle i boligmarkedet

Onsdag denne uken legger Eiendom Norge frem sine boligpristall for november. Nordea Markets, Handelsbanken og Norges Bank er samstemte i sine spådommer om at boligprisene også i år har falt i årets nest siste måned, men mindre enn normalt.

Mandag formiddag varsles det at prisene på brukte Obos-boliger falt i november.

Adm. direktør i Privatmegleren, Grethe Meier, tror nå at desember blir det siste vinduet for å komme seg inn i boligmarkedet før prisene tar fart, melder DN.

– Jeg tror vi står foran en siste mørk måned i boligmarkedet før det virkelig vil snu, sier hun til avisen.

Boligprisene stiger alltid i januar. Meier mener imidlertid at lav boligbygging, ventede rentekutt, fallende inflasjon og gode lønnsoppgjør er årsaker som gjør at prisveksten vil bli ytterligere forsterket.

– Vi vet at boligmarkedet er sensitivt for arbeidsledighet, kjøpekraft og rentene. Når tilbudssiden i tillegg er lav, er det klart at det vil smelle i boligmarkedet, sier meglertoppen.

Rentekutt

Norges Bank har signalisert tre rentekutt i 2025. Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets uttalte imidlertid søndag til Finansavisen at gårsdagens budsjettforlik mellom regjeringspartiene og SV betyr høyere rente, og tror ikke lenger på kutt i januar.

– Nå peker det mer mot rentekutt i mars, sa Hov.

– Norges Bank har ikke hastverk med rentekutt når økonomien holder seg mer oppe enn de har antatt, påpekte sjeføkonomen.

Privatmegleren-sjef Meier tror det vil bli kraftig boligprisvekst selv om det skulle bli færre rentekutt enn det Norges Bank har signalisert.

– Fordi tilbudssiden er så lav tror vi Oslo får tosifret boligprisvekst neste år, selv med kun to rentekutt, sier Meier til DN, og påpeker at hun tror de som er utenfor boligmarkedet vil få minst tre tøffe år.

– Vil skyte fart

Også sjeføkonom i Obos, Sissel Monsvold, tror også at boligprisene vil snu opp over nyttår.

– Boligmarkedet er ventet å roe seg ytterligere ned i desember med færre salg og prisfall i tråd med normalt sesongmønster. Vi tror imidlertid at prisene vil skyte fart igjen i 2025, særlig i pressområder som Oslo, sier hun.

– Det ligger an til lavere lånerenter de to neste årene, og de tre første kuttene kan komme i 2025. I tillegg er det ventet god reallønnsvekst. Et godt arbeidsmarked bidrar også til å holde boligprisene oppe. Det samme gjør rekordlav tilførsel av nye boliger og at flere husholdninger venter at prisene skal stige neste år, påpeker hun.

Også makroøkonom i Handelsbanken, Karine Alsvik, spår sterk boligprisvekst i 2025.

– Vi forventer at boligprisene vil skyte fart neste år drevet blant annet av rentekutt fra Norges Bank. Vi holder på prognosen om at første rentekutt kommer i mars, men ser at det også er en sannsynlighet for kutt allerede i januar. Hvis det skulle skje vil den ventede sterke boligprisveksten gjennom 2025 bli trigget enda tidligere, sier hun.