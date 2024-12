Avtroppende Vow-sjef: Solgte Frogner-luksus med tap

Sent i høst ble det kjent at Henrik Badin, avtroppende adm. direktør i det Oslo Børs-noterte fornybar energi-selskapet Vow, hadde lagt ut sin eksklusive leilighet i Gimle terrasse på Frogner i Oslo for salg.

Han ønsket 29,5 millioner kroner for leiligheten, én million mer enn han selv ga for leiligheten tilbake i 2021, men Badin understreket overfor Kapital at han ikke måtte selge.

Noen uker tidligere hadde Finansavisen omtalt hvordan Badin satt med gjeld til ørene, samtidig som bunnen var i ferd med å falle ut av Vow-aksjen.

Nå har Badin solgt leiligheten til sprangrytter Marie Valdar Longem, melder Dagens Næringsliv.

EKSKLUSIVT: Gimle Terrasse på Frogner i Oslo. Foto: Thomas Bjørnflaten

Ingen gevinst

Prisen Badin har fått, skal være 27,75 millioner kroner. Det er ifølge DN rundt 750.000 kroner mindre enn han selv ga for boligen i 2021.

Ifølge Kapital ble boligen 100 prosent lånefinansiert i Danske Bank da Badin kjøpte den, men Badin forklarte i høst at store deler da var nedbetalt.

«Pantet som nå er på leiligheten er langt under prisantydningen,» sa han.

Leilighetens standard er i takstmannens tilstandsrapport beskrevet som «meget påkostet».

Den er på 183 kvadratmeter og består av blant annet to soverom, to stuer og to balkonger.

Badin eier også en leilighet i Skigaarden i Hemsedal. Kjøpet ble kjent i februar i år, like etter at eiendommen ble tinglyst i Badins navn.

Slutter i februar

Rett før jul ble det kjent at Henrik Badin er ferdig som adm. direktør i Vow – men at han blir værende i sjefsrollen frem til februar, og at han vil være tilgjengelig for selskapet i en overgangsperiode frem til og med juni 2025.

«Jeg vil gjøre alt jeg kan for å støtte selskapet gjennom denne overgangen,» kommenterte Badin.

Vow-aksjen er ned 75 prosent så langt i 2024, og handles nå for drøyt 2 kroner på Oslo Børs.

Til sammenligning sto aksjen i 59,00 kroner på det meste på toppen i februar 2021.

Årets kursras skjøt fart da det ble kjent at Vow desperat jaktet ny kapital for å unngå brudd med lånebetingelsene i tredje eller fjerde kvartal.

Kursraset ledet til tvangssalg av en stor del av Badins aksjebeholdning i Vow, ettersom banken ikke lenger hadde nødvendig sikkerhet. Badins investeringsselskap, Badin Invest, hadde Danske Bank som långiver. I slutten av september var gjelden gjort opp.