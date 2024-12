Dramatiske tall: – En skummel cocktail

Siden sommeren 2022 har boligbyggingen falt kraftig. For en drøy uke siden viste ferske tall at både salg og igangsetting av nyboliger stiger noe, men det er en fattig trøst. Aktiviteten er nemlig fortsatt på et historisk lavt nivå.

Samtidig stiger konkurstallene, og det er bygg- og anleggbransjen som må ta støyten.

En undersøkelse Bygghåndverk Norge har gjort i samarbeid med Byggmesterforbundet, Malermestrenes Landsforbund og Norske Murmestres Landsforening, viser ifølge DN nå at nesten 18 prosent av deres 300 medlemsbedrifter mener konkursfare er «sannsynlig» eller «svært sannsynlig».

Bedriftene regner med inntil 25 prosent lavere omsetning i år, og 29,3 prosent av dem forventer ytterligere inntektsfall i 2025.

– Med en så stor andel som frykter konkurs og at 9,8 prosent samtidig svarer at de har kritisk lav ordrereserve de neste tre månedene, er det en skummel cocktail, sier næringspolitisk rådgiver Frank Ivar Andersen i Bygghåndverk Norge til avisen.

Normalt sett er det årlig 0,1-0,2 prosent av medlemsbedriftene som rammes av konkurs.

– Når ni prosent svarer at konkursfare er «svært sannsynlig», er det dramatiske tall. Og her snakker vi om den organiserte delen av byggenæringen som pleier å ha bedre økonomi enn den store hopen i bransjen.

Størst og flest konkurser

Tall fra Creditsafe viste i starten av måneden at det i november var 49 konkurser innen «Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet». Det var en oppgang på hele 63 prosent mot samme periode i fjor. I segmentet «Oppføringer av bygninger» var det 50 konkurser, tre flere enn i november 2023.

– Bygg- og anleggsbransjen tar fremdeles den verste støyten, både når det kommer til antall konkurser og størrelsen på konkursene. Den generelle konkursøkningen drives i stor grad av denne bransjen, sa daglig leder Per Fjærestad i Creditsafe Norway da.

Hele seks av de ti største konkursene i november kom i bygg- og anleggsbransjen, deriblant i selskapene J H Nævdahl Bygg AS og Ektvedt AS. Begge hadde i fjor en omsetning på godt over 100 millioner kroner.