Energigigant vil ut av havvind-satsing

Shell sikter nå mot å selge skotske vindparker, i en reversering av satsingen på grønn energi, melder Bloomberg og viser til personer kjennskap til saken.

Angivelig vil Shell selge lisenser selskapet har vunnet for å utvikle flytende vindparker i skotsk farvann, for å redusere investeringene i dyre prosjekter.

Det skal være snakk om Shells andel i prosjekter som inngår i et joint venture med Iberdrola-eide ScottishPower, med utsikter til å utvikle havvindanlegg på opp mot 5 gigawatt.

Ny, «nådeløs» sjef

Det mulige havvindsalget kommer etter at Wael Sawan tok over som konsernsjef i Shell tidlig i fjor. Han har flyttet energigigantens fokus mot å levere bedre resultater og høyere avkastning til sine aksjonærer, i det han har kalt en «nådeløs» tilnærming.

Sommeren 2023 presenterte han en plan om å kutte kostnadene med opptil 3 milliarder dollar innen utgangen av 2025.

Tidligere i år ble det kjent at Shell planla å kutte jobber i sin havvindvirksomhet, hovedsakelig innen Europa.

«Vi konsentrerer oss om utvalgte markeder og segmenter for å levere mest mulig verdi for våre investorer og kunder. Shell ser på hvordan det kan fortsette å konkurrere om havvindprosjekter i prioriterte markeder samtidig som vi opprettholder fokuset på ytelse og disiplin,» sa en talsperson for Shell da.

Det er i år også blitt rapportert at Shell vil kutte minst 20 prosent av bemanningen som håndterer fusjoner og oppkjøp (M&A), etter tidligere kutt innen lavkarbonløsninger, kjemikalier og IT.

Parallelt har havvindbransjen slitt med høyere renter, flaskehalser i forsyningskjedene og inflasjon, og dermed høyere kostnader, skriver Bloomberg.