Oljeprisen fortsetter oppgangen etter gårsdagens rally, som var den beste dagen for Brent siden oktober.

Oktober-futures for Brent steg 2,81 prosent onsdag, og er torsdag opp ytterligere 0,8 prosent til 81,47 dollar. WTI-kontraktene steg hele 4,26 prosent, og legger på seg 0,8 prosent torsdag formiddag, til 78,55 dollar fatet.

Nyheten om at Hamas-lederen ble likvidert av Israel, etterfulgt av trusler fra iranske aktører, drev oljeprisen opp flere dollar onsdag.

Torsdag meldes det om at enda en Hamas-topp er blitt drept, Mohammed Deif, sjef for Al-Qassam-brigadene, den militære fløyen til Hamas.

Defense Minister Yoav Gallant marks an X on Deif pic.twitter.com/VvwM0adegd — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) August 1, 2024

«Vi frykter at regionen er på randen av full krig,» sa en japansk representant til FN.

Økt volatilitet

Oljetradere kjøpte hele 300.000 kjøpsopsjoner på Brent-kontrakter onsdag, det høyeste volumet siden april. Det kjørte den forventede volatiliteten i oljeprisen oppover.

USA fortsetter å presse på for våpenhvile i Gaza, men tjenestemenn innrømmer at det nå er vanskeligere enn noen gang ettersom en nøkkelrepresentant i forhandlingene er drept.

«Oljemarkedene er bekymret for at attentatet på Haniyeh vil bringe Iran mer direkte inn i krigen med Israel,» sa Vivek Dhar, analytiker i Commonwealth Bank of Australia. «Det kan sette Irans oljetilførsel og relaterte infrastruktur i fare.»

«Med mindre spenningen i Midtøsten avtar gjennom diplomati, kan oljeprisene fortsette å stige basert på fundamentale faktorer og den geopolitiske premien,» skriver Irina Slav fra Oilprice.com.

Ellers så falt USAs råoljelagre med 3,4 millioner fat i forrige uke, den femte uken med nedgang, og blir dermed den lengste rekken med nedgang siden januar 2022.