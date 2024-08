På mandag kom det frem at Kina tok skylden for skaden på Balticconnector-rørledningen i Østersjøen, mellom Estland og Finland. Beijing innrømmet at et kinesisk-eid skip var ansvarlig, men hevdet at det var en ulykke på grunn av kraftig storm.

Det har nå kommet en rekke uttalelser fra myndighetene i Estland og Finland som hevder at dette ikke var en ulykke.

Tvilsomt

Hanno Pevkur, forsvarsministeren i Estland, sier eksplisitt at han tviler på at det var en ulykke, skriver South China Morning Post.

«Personlig synes jeg det er veldig vanskelig å forstå hvordan en skipskaptein kunne unngå å merke på så lang tid at ankeret hadde dratt langs havbunnen, men det er opp til påtalemyndigheten å fullføre etterforskningen,» sa Pevkur til Eesti Rahvusringhääling. Containerskipet NewNew Polar Bear skal ha dratt sitt 6.000 kg tunge anker over en viktig gassledning og telekommunikasjonskabler.

«Jeg tror alt tyder på at det var med vilje. Men selvfølgelig har ingen ennå innrømmet det,» sa Finlands minister for europeiske anliggender, Anders Adlercreutz. Tidligere har Adlercreutz uttalt: «Jeg er ikke skipskaptein. Men jeg vil tro at du ville merke at du drar et anker bak deg i hundrevis av kilometer.»

Hvem tar regningen?

Spørsmålet om hvem som skal ta regningen er fortsatt uklart. Det anslås å koste 35 millioner euro, og forsvarsministeren i Estland mener det er lite sannsynlig at Beijing vil bidra.

«Den praktiske oppgaven er å reparere skaden, og spørsmålet om hvem som skal dekke kostnadene gjenstår,» sa Kristen Michal, statsminister i Estland.

«De kinesiske myndighetene har ennå ikke gitt svar på gjennomføringen av anmodningen om rettslig bistand,» uttalte en talsperson fra påtalemyndighetene i Estland.