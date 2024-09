Siden slutten av juni har det blitt trukket 2 millioner fat råolje pr. dag fra oljelager. Som følge har den totale lagerbeholdningen falt til sitt laveste nivå siden 2017, men det bekrefter også sterk etterspørsel, skriver JPMorgan.

I 2025 vil bildet være annerledes, heter det. I analysen hevdes det at «markedet må finne en pris som gjør at OPEC+ ikke oversvømmer markedet med olje.»

Spådommer

I sitt base-case spår banken at Brent-oljen vil holde seg på 75 dollar i 2025, men at prisen vil falle til 60 dollar ved utgangen av 2025.

For fjerde kvartal 2024 nedjusterer JPMorgan Brent-prisen fra 85 til 80 dollar fatet.

«OPEC+ vil holde dagens produksjon i minst ett år til,» spår banken.

Les også Analytikere nedjusterer oljeprisen i fleng Citi og JPMorgan advarer om at oljeprisen kan falle mot 60 dollar fatet.

Flere grunner

Fallet i oljeprisen og bearish fremtidsutsikter begrunnes med en rekke årsaker.

Det nylige fallet kan i stor grad tilskrives «en rapport om at OPEC-alliansen planlegger å fortsette med tidligere annonserte produksjonsøkninger i fjerde kvartal.»

«Det er sant» at flere økonomiske indikatorer fra USA, Europa og Kina har vært kjøligere enn ventet den siste tiden. «Non-farm payrolls» fra juli, samt den årlige revisjonen av payrolls, trekkes frem.

Det er vanskelig å tilskrive fallet global lageroppbygging. «Tvert imot: bortsett fra den store bommen i februar, har de synlige globale oljelagrene stort sett falt i tråd med våre forventninger.»

Rentekuttsyklusen fra Fed burde «være støttende for råvarer». I snitt har rentekuttsyklusen gitt 20 prosent avkastning til råvarer seks måneder etter det første Fed-kuttet.

«Den nåværende situasjonen ligner mest på 1995, da oljeprisen steg 25 prosent i løpet av seks måneder etter første Fed-kutt.»

Les også – Positive signaler for oljeprisen En kursendring fra Opec+ hindrer ikke oljeprisene i å gå mot sin svakeste uke på nesten ett år.

Hovedgrunn: Oversvømt marked

Oljeetterspørselen globalt vil falle fra 1,3 millioner fat pr. dag (2024) til 1 million i 2025, spår banken. Non-OPEC+ tilbudet vil samtidig øke med 1,7 millioner fat daglig.

«Totalt vil 1,2 millioner fat pr. dag være i overskudd i 2025.»

Derfor «må OPEC+ innen starten av september avgjøre om de skal gå videre med å reversere de frivillige kuttene foreslått fra oktober.»

I juni ble åtte OPEC+ medlemmer enige om å øke produksjonen med 180.000 fat daglig fra kommende oktober, som en del av planen om å gjenopprette 2,2 millioner fat daglig over 12 måneder. OPEC-ministere har uttrykt at dette kan bli satt på pause eller reversert om nødvendig.

«Bortsett fra det oversvømte markedet i 2025, må OPEC-alliansen løse to spenninger.» Den første er at 3 av 8 OPEC-medlemmer har sterke insentiver til å øke produksjonen (UAE, Irak og Kazakhstan). Den andre spenningen er at OPEC-medlemmer eksporterer mer via sjø.