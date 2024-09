– Saudi-Arabia har uttalt at de vil støtte oljeprisen på 80 dollar, og derfor holdt prisen seg litt der. Den første testen var 75 dollar fatet, men på det nivået var det få kjøpere. På 70 dollar forventet man at kjøpere ville komme på banen, samtidig som at shortere ville dekke seg.

Debatt kan ha påvirket

Oljeprisen falt under 70 uten spesielle nyheter, men nattens debatt mellom de to presidentkandidatene Donald Trump og Kamala Harris i USA, kan ha forårsaket fallet, mener Svelland.

– Kanskje presidentdebatten hadde påvirkning, og at man fryktet at Trump ville si at han skulle gjøre alt i sin makt for å få oljen ned. Jeg lurer på om mange ikke ville sitte long i forkant av debatten, men heller kjøpe dagen etter. Jeg er spent på utviklingen resten av uken.

Historiens største short

Svelland er positiv til råvaremarkedet fremover.

– Shorterne er negative til Kina, men det er ikke noe galt i India, Sørøst-Asia eller Midtøsten. Alt fokus er på Kina. De som er negative til Kina shorter olje, shipping, jernmalm, kobber og aluminium.

Han mener Norsk Hydro blir med i dragsuget når store fond er negative til råvarer.

– Jeg tror Hydro-aksjen ligger i den kurven som er brukt av makrofond som er veldig negativ til Kina, og bruker det som et instrument. Om mine tall er riktig, er det betydelig med shortposisjoner i Hydro.

Grunnen til det positive synet på råvarer er tilbudssiden.

– Etterspørselen er vanskelig å bedømme, men vi har ikke det tilbudet vi skal ha. Derfor ser ting bra ut.

Han trekker frem et eksempel fra gruveindustrien.

– Chile klarer ikke produsere kobberet de sier de skal. Folk vil ikke jobbe i mining og prosjekter settes ikke i gang på grunn av kapitalmangel, og de har store kraftproblemer.

– Vi har den største shorten i historien innen jernmalm, men det er mer penger på den finansielle siden i råvaremarkedet enn noen gang.