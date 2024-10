– Det er big news. Det betyr at de ekstraordinære kuttene kommer tilbake til markedet. Det er ikke ventet, sier råvaresjef Bjarne Schieldrop til Finansavisen.

Torsdag morgen skrev Financial Times, med henvisning til kilder, at Saudi-Arabia har innstilt seg på lavere oljepris og at landet er klare til å bringe produksjonen tilbake som planlagt fra 1. desember etter en lengre periode med frivillige kutt.



– Dette er klart negativt (bearish), og det er et stort skifte i strategi. De sier at prisen får bli som den blir, men at produksjonen vil økes tilbake til normalen, og at de må akseptere å leve med lavere priser noen år, fortsetter SEB-analytikeren.

– Vil være en nesestyver

Sammen med syv andre medlemmer av Opec skulle Saudi-Arabia etter planen avvikle produksjonskutt på 2,2 millioner fat fra starten av oktober, men i starten av september varslet landene at kuttene ville forlenges til slutten av november før de gradvis fases ut.

– Alle er klar over at det ikke er plass til 2,2 millioner fat i markedet neste år. Markedet har naturlig nok ventet at det vil komme nye modifikasjoner fordi Saudi-Arabia styrer på pris og ikke volum. Nå får man beskjed om at landet er fast bestemt på å løfte produksjonen. De går ikke tilbake på det de har sagt, men markedet har ventet en planendring. Det har vi og, sier Schieldrop.

Saudi-Arabia har ikke kommet med en uttalelse til Financial Times, og heller ikke andre steder etter det Finansavisen kjenner til.

– Det som gjenstår for å gjøre dette ordentlig bearish, er om Saudi-Arabias egen energiminister kommer ut offisielt og sier at dette er straight talk. Vi har ennå ikke sett at de sier de må passe på markedsandeler og aksepterer lavere pris, og at de vil legge kuttene tilbake i markedet. Det vil være en nesestyver, sier Schieldrop.

Stramt marked hindrer kollaps

Schieldrop påpeker at oljemarkedet er relativt stramt, slik at oljeprisbevegelsene blir relativt begrenset. Brent-oljeprisen falt 2,3 prosent til 71,73 dollar fatet torsdag morgen, men var ned fra 74,18 dollar da Oslo Børs stengte for handel onsdag.

– Det gjør at markedet ikke tryner totalt. Vi har ikke et voldsomt overskudd i markedet, det er relativt balansert. Men dette dreier seg om forventninger til neste år, sier han.

Schieldrops kollega Ole Hvalbye snakket om oljemarkedet i Finansavisen tidligere denne uken. Han påpekte at flytende lagre av råolje er på sitt laveste nivå siden 2020, og de svært viktige amerikanske oljelagrene i Cushing i Oklahoma, er bunnskrapt.

«Det er dramatisk. Markedet er stramt her og nå, selv om forventninger om fremtidig negativitet ligger og ulmer. Med det som bakteppe, ser vi mer oppside på kort sikt», sa han til Finansavisen.