Karbonfangstanlegg i Øygarden åpnet

– Dette er et historisk øyeblikk, ikke bare for Northern Lights og Øygarden, men for Norge som nasjon, og verden når det gjelder utviklingen av fangst, transport og lagring av karbon, sier Aasland i en pressemelding.

Dette er verdens første kommersielle anlegg for transport og permanent lagring av CO2 under havbunnen, ifølge statsråden.

Flytende CO2 skal hentes fra både Norge og Europa med skip til Øygarden og bli transportert 110 kilometer ut i Nordsjøen til et reservoar 2,6 kilometer under havbunnen.

I dag kan det lagres 1,5 millioner tonn CO2 per år, men kapasiteten skal økes til 5 millioner tonn per år.

Northern Lights er eid av Equinor, TotalEnergies og Shell. Byggingen av anlegget begynte i 2021.