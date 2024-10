Nord Stream-sabotasjen: – Vesten vil ikke slippe unna

Russland vil ta saken om sabotasjen ved Nord Stream-rørledningene til retten dersom Vesten ikke etterforsker saken, sa utenriksdepartementet lørdag, ifølge Reuters.



Det er investert milliarder i Nord Stream 1 og 2, som frakter gass fra Russland gjennom Østersjøen til Europa. I en serie eksplosjoner september 2022, syv måneder etter Russlands invasjon av Ukraina, ble rørledningene ødelagt.

Ingen har påtatt seg ansvaret for eksplosjonene.

– Vil ikke slippe unna



– Vesten vil ikke slippe unna med forsøkene på å «feie saken under teppet», sa Maria Zakharova, utenriksdepartementets talsperson.

Hun sa videre at Russland allerede har levert «før-rettslige krav» mot Danmark, Tyskland, Sverige og Sveits, basert på 1997-konvensjonen for bekjempelse av terrorbomber og 1999-konvensjonen for bekjempelse av finansiering av terrorisme.

– Hvis saken ikke blir løst på dette stadiet, har Russland til hensikt å ta saken til retten og anke til Den internasjonale domstolen i forbindelse med de aktuelle landenes brudd på sine forpliktelser i henhold til konvensjonene, sa hun og la til:

– Andre stater som kan ha noe å gjøre med eksplosjonene står for tur.



Ukrainsk dykkeinstruktør

For litt over en måned siden utstedte Tyskland en arrestordre på en ukrainsk dykkeinstruktør i forbindelse med angrepene på Nord Stream-gassrørledningen. Mannen skal ha oppholdt seg i Polen, men siden gått i skjul.

– Sprengningene av Nord Stream 1 og 2-rørledningene er en grov handling av internasjonal terrorisme som omfattes av en rekke internasjonale traktater som fastsetter forpliktelser til å forhindre, bekjempe, etterforske, rettsforfølge og samarbeide med andre stater for å oppnå disse målene, sa Zakharova.

– Dessverre ser vi at disse forpliktelsene ikke blir oppfylt, til tross for gjentatte appeller fra Russland, avsluttet hun.