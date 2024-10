Deep Value Driller-styret har besluttet å utbetale et utbytte på 1,00 krone pr. aksje, går frem av en børsmelding fredag.

Utbyttet som utgjør rundt i overkant av 86 millioner kroner forventes utbetalt rundt 11. oktober.

Øker frekvensen

Selskapets utbyttepolitikk, slik den ble beskrevet i en børsmelding 26. mars i år, går ut på at utbyttet skal betales med utgangspunkt i fri kontantstrøm fra driften, etter skatt og betjening av gjeld.

Fredag oppdaterer styret med et vedtak om at utbytteutbetalinger skal skje på månedlig basis fra og med november i år. Tidspunktet og størrelsen på utbyttet, hvis det utbetales, er etter styrets skjønn.

Videre bemerker Deep Value Driller at selskapet i henhold til lånefasiliteten, slik den ble endret 26. mars i år, er pålagt å holde igjen et beløp tilsvarende 12 måneders rentebetalinger som ikke skal være tilgjengelig for utdeling.

Kjendistungt

Blant mottakerne av utbyttet finner vi en rekke kjente investorer.

Største eier i Deep Value Driller er Harald Moræus-Hanssen, som sitter på 9,56 prosent av aksjene gjennom investeringsselskapet Uthalden.

Nærmest følger Gunnar Hvammens Solan Capital med drøye 8 prosents eierandel, mens Torstein Tvenge er fjerde største aksjonær med sine 4,27 prosent.

Videre er Edvin Austbø og hans investeringsselskap Alden femte største eier med 3,6 prosent av aksjene, mens idrettskjendisene Thor Hushovd og Aksel Lund Svindal sitter med henholdsvis 1,97 og 1,58 prosent (sistnevnte gjennom A Holdings).