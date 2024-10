Storbank: Equinor vil forbli i straffeboksen

Mandag ble det kjent at Equinor kjøper 9,8 prosent av aksjene i det danske havvindselskapet Ørsted, med intensjon om å øke til 10 prosent. Totalt har Equinor investert rundt 2,5 milliarder dollar, og investeringen har blitt rimelig dårlig mottatt av investorer og analytikere.

«Hvorfor gjør de dette er det store spørsmålet alle lurer på. Equinor svarer med at det er en motsyklisk investering, men det virker ikke som kapitalmarkedet kommer til å juble over det», sa SEB-analytiker Anders Rosenlund til Finansavisen etter at nyheten ble kjent.

Siden investeringen ble gjort har aksjekursen i Equinor falt med nesten 6 prosent, og stengte fredag i 273,85 kroner.

Fredag ettermiddag rykket investeringsbanken RBC Capital Markets ut med en oppdatering på Equinor med følgende tittel: «Kan vi nå putte en Ørsted-multippel på Equinor»?

«Gitt overraskelsesmomentet og muligheten for ytterligere investeringer, forventer vi at Equinor vil forbli i "straffeboksen" på kort sikt, mens investorer fordøyer nyheten. Kommentarer fra ledelsen ved fremleggelsen av resultatene for tredje kvartal vil sannsynligvis være avgjørende for hvordan aksjen blir vurdert fremover», skriver analytiker Biraj Borkhataria i RBC, som har en holdanbefaling med kursmål på 270 kroner.

Kompliserer investeringscaset

I analysen argumenterer RBC for at investorer vanligvis ikke liker at selskaper opptrer som aksjeplukkere.

«Etter flere samtaler med investorer etter kunngjøringen, mener vi at kjerneholdningen blant investorer er at 'dette er ikke grunnen til at vi kjøper Equinor'. Hvis investorer var positive til Ørsted, kunne de kjøpt aksjene selv, uten å måtte få eksponering gjennom Equinor. Vi har en viss sympati for dette synspunktet, og vi mener at nyheten kompliserer investeringscaset», heter det i analysen.

Equinor nevnte i pressemeldingen at «transaksjonen vil bli gjennomført innenfor Equinors kommuniserte finansielle rammeverk», som refererer til planen knyttet til kapitaldistribusjon for 2024.



«Ser vi frem mot kvartalsresultatene for tredje kvartal, vil kommentarer om hva dette betyr for kapitalutgifter sannsynligvis følges nøye. Hvis Equinor antyder at denne avtalen er en forløper til å akselerere offshore vind-strategien og det fører til høyere kapitalutgifter, tror vi aksjene vil reagere negativt. Hvis Equinor derimot kan vise at de har klart å oppnå deler av sine mål med betydelig mindre kapital enn opprinnelig planlagt, kan dette bli sett på som positivt», skriver Borkhataria.