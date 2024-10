I forrige uke ble det kjent at Equinor har kjøpt 9,8 prosent av aksjene i det danske offshore vind-selskapet Ørsted, og analytikere var raskt ute med slaktekniven.

Nå følger Helene Kvilhaug Brøndbo i DNB Markets opp med å nedgradere Ørsted fra hold til selg.

«Med en strukket balanse er investeringscaset Ørsted i økende grad fokusert på eiendelssalgene selskapet trenger å gjøre for å opprettholde sin kredittrating uten å hente inn egenkapital», innleder hun.

Derfor mener hun utsiktene for ytterligere eiendelssalg på kort sikt vil være et viktig punkt i rapporten for tredje kvartal som legges frem tirsdag 5. november. Brøndbo ligger inne med 4,3 milliarder danske kroner i EBITDA, 2 prosent over konsensus.

– Rating i fare

«Selv om vi ser lav risiko knyttet til porteføljen "under bygging" etter flere runder med nedskrivninger, ser vi fortsatt bredere utfordringer for bransjen med for høye kostnader og en strukket verdikjede», fortsetter analytikeren som gjentar kursmålet på 390 danske kroner.

Brøndbos vurdering er at Ørsted står i fare for en nedgradering av kredittratingen, med mindre selskapet forbedrer sin kapitalstruktur.

«Selv med et antatt mål om 60–70 milliarder danske kroner i inntekter fra salg innen utgangen av 2026, vil selskapet ikke nå sitt mål om at forholdet kontantstrøm fra drift/justert nettogjeld overstiger 30 prosent før 2026. Vi ser også risiko for lavere provenyer der tidligere nedsalg i prosjekter kan tvinge selskapet til å selge operative eiendeler», heter det videre i analysen.

S&P Global har eksempelvis enn BBB-rating på Ørsted-gjelden (investment grade). Det betyr at selskapets kredittverdighet vurderes som tilstrekkelig, men sårbar for negativ økonomisk utvikling.

– Maktskifte

DNB-analytikeren peker videre på at et skifte i maktbalansen fra utviklere til leverandører, forårsaket av en strammere verdikjede, kan øke kostnader og byggerisiko ytterligere.

«Dette får oss til å foretrekke andre deler av verdikjeden med en bedre risk/return», skriver hun.

Salgsanbefalingen og kursmålet på 390 danske kroner er ifølge Brøndbo basert på 6,4 prosent i snittvektet kapitalkostnad og at Ørsted lykkes med å nå sine vekst- og nedsalgsmål innen 2030.

«Med en aksje som fortsatt er priset for vekst utover dagens mål, ser vi risiko for en negativ nyhetsstrøm knyttet til nedsalg og lønnsom vekst som kan slå hardt. Vi tror imidlertid at aksjens utvikling på kort sikt vil avhenge av realiserte priser på eiendelene som blir solgt», tror analytikeren.

Ørsted var onsdag ettermiddag ned rundt prosenten til 431,90 kroner på København-børsen.