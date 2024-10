Analytiker slakter Equinor-investering

«Denne transaksjonen kan øke sannsynligheten for at selskapet skiller ut fornybardivisjonen», skriver han.

HAR EN AGENDA: – Det hadde vært fint hvis Equinor kunne flagge hva intensjon egentlig er, sier forvalter Jan Petter Sissener. Foto: Ivan Kverme

– Helt på trynet

Forvalter Jan Petter Sissener er kritisk til aksjekjøpet, og stiller seg tvilende til om Equinor kan aksjemarkedet bedre enn investorene.

– Det hadde vært fint hvis Equinor kunne flagge hva intensjon egentlig er, hvis ikke er det helt på trynet å bruke 30 milliarder på aksjer i Ørsted, sier forvalter Jan Petter Sissener.

Aksjesjef og forvalter Leif Eriksrød i Alfred Berg er hverken veldig positiv eller negativ til transaksjonen:



– Det er litt overraskende at Equinor velger en sånn «baksete»-tilnærming i stedet for å satse på egne prosjekter. Åpenbart har de regnet på dette og funnet ut at det er billigere å kjøpe aksjer enn å bygge selv.

– De binder opp mye kapital og det er ikke vits i å sitte i baksetet i et annet selskap. Det er viktig at de sikrer seg litt innflytelse i selskapet også.

OVERRASKET: – Det er litt overraskende at Equinor velger en sånn «baksete»-tilnærming i stedet for å satse på egne prosjekter, sier forvalter Leif Eriksrød. Foto: Iván Kverme

DNB Markets-analytiker Steffen Evjen trekker frem at Ørsted-oppkjøpet er en erstatning for organisk vekst. Han tror at Equinor sannsynligvis vil redusere fornybarinvesteringene etter kapitalmarkedsdagen i februar.

«Totalt sett er investeringene for 2024–2025 sannsynligvis allerede relativt fastlagt, og vi ser størst potensial for reduksjoner fra 2026 og fremover, der det ser ut til å være større fleksibilitet. Til tross for Ørsted-oppkjøpet men vi at det fortsatt er betydelig rom for ekstraordinære utbytter og/eller tilbakekjøp for å redusere gapet mot Equinors langsiktige mål for kapitalallokering», skriver han i en oppdatering.

Var verdt mer enn Equinor

I børsmeldingen skriver Equinor at investeringen er i tråd med selskapets strategi for verdidrevet vekst innen fornybar energi.

– Equinor har et langsiktig perspektiv og vil være en støttende eier i Ørsted. Dette er en motsyklisk investering i en ledende aktør med en førsteklasses portefølje av driftede havvindaktiva. Eksponeringen mot produserende aktiva utfyller Equinors egen havvindportefølje, som består av flere store prosjekter under utvikling, sier konsernsjef Anders Opedal i en pressemelding.

Under den grønne euforien på verdens børser i 2020 og 2021, steg Ørsted-aksjen til 1.400 danske kroner og var verdt over 900 milliarder kroner - betydelig mer enn Equinor.

Siden kurstoppen har Ørsted-aksjen falt 70 prosent, i samme periode som Equinor-aksjen har steget kraftig. Nå er markedsverdien i Ørsted 182 milliarder danske kroner, tilsvarende 284 milliarder kroner - en tredjedel av Equinor.

«Om Equinor tror på strategien sin innen fornybart, og målene de har på havvind, så er den billigste og lureste måten å kjøpe Ørsted», sa ABG Sundal Collier-analytiker John Olaisen til Finansavisen i november i fjor.