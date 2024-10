Onsdag la Nel frem sine tall for tredje kvartal, noe som endte med en kursoppgang på 2,1 prosent. Hydrogenselskapet fikk et negativt resultat før skatt på 116,5 millioner kroner, mot et underskudd på 168,9 millioner kroner i samme periode året før. Inntektene økte til 391,3 millioner kroner i kvartalet, mot 320,9 millioner kroner i tilsvarende kvartal i fjor.

Kutter kursmålet

DNB Markets-analytiker Martin Huseby Karlsen konkluderer med at Nel fortsetter å underprestere, og kutter nå kursmålet på aksjen fra 3,00 til 2,50 kroner samtidig som han gjentar sin salgsanbefaling.

Analysefakta Aksje: Nel

Meglerhus: DNB Markets

Anbefaling: Selg (Selg)

Kursmål: 2,50 (3,00)

Den brutale dommen fra analytikeren er at Nel underpresterte på inntekter, EBITDA, pengebruk og ordreinngang i tredje kvartal.

Et EBITDA-resultat på minus 90 millioner kroner i tredje kvartal, var betydelig svakere enn konsensus, på minus 61 millioner kroner, og meglerhusets estimat på minus 69 millioner kroner.

Brenner penger

«Selskapet brant 287 millioner kroner i kontanter, betydelig over vårt estimat på 117 millioner kroner. Selv om et økt fokus på kostnader og kapitalutgifter er positivt, hadde vi forventet en enda større reduksjon i kapitalutgiftene enn 50 prosent, på grunn av forventet ferdigstillelse av prosjektene på Herøya og i Wallingford», skriver Huseby Karlsen i sin analyse.

Samtidig understreker han at ledelsen virker optimistisk, og guider for en vesentlig bedring av EBITDA-resultatet i fjerde kvartal, samtidig som de ser tegn til en bedring i markedet.

Nok kapital på kort sikt

Ved utgangen av kvartalet hadde Nel en kontantbeholdning på 1,9 milliarder kroner, noe DNB Markets mener er tilstrekkelig på kort sikt. Samtidig advarer analytikeren om at investorene kan bli bekymret for et kapitalbehov innen utgangen av 2025.

I den siste analytikerkåringen til Kapital, som ble offentliggjort denne uken, ble Martin Huseby Karlsen kåret til beste analytiker i kategoriene offshore og fornybarservice og -utstyr.

Torsdag formiddag omsettes Nel-aksjen for 4,06 kroner, ned 5,4 prosent.