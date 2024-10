Presisering: I første utgave skrev Finansavisen Teco 2030. Det er snakk om managementselskapet Teco 2030 AS som er heleid av børsnoterte Teco 2030 ASA.

Ifølge berammingslistene til Ringerike, Asker og Bærum tingrett har Skatteetaten lagt inn en konkursbegjæring mot Teco 2030 AS. Selskapet er heleid av børsnoterte Teco 2030 ASA. Saken skal opp til behandling 29. oktober.

Avisen Fremover omtalte konkursbegjæringen tirsdag.

Teco 2030-sjef Tore Enger bekrefter til Finansavisen at det er snakk om et krav fra skatteetaten.

— Hva dreier kravet seg om?



– Det er et krav fra skattemyndighetene, primært relatert til arbeidsgiveravgift.

– Hvilke løsninger jobber dere med?

– Det er bare en løsning du kan jobbe med og det er penger. Det er ikke noe særlig annet vi kan jobbe med, og jeg kan ikke si så mye mer enn det. Vi søker juridiske råd for alt vi gjør, og prøver å gjøre beste mulige veivalg for å ivareta flest mulig og flest mulige verdier, sier han.

– Burde en konkursbegjæring mot managementselskapet vært børsmeldt?

– Det har vi ikke fått noen råd om å gjøre, vi har fått et råd om å sørge å gjøre det vi kan, og det er det vi gjør, sier han.

Kjører slalom

Til Fremover kommenterte Enger tirsdag at selskapet jobber med å løse saken.

– Det er ikke så mye å si om saken annet at vi gjør alt for å løse den. Forhåpentlig før konkursbegjæringen skal behandles i retten, sa han.

Han kommenterte videre at selskapet «kjører slalom» for å komme i mål.

På Fremovers spørsmål om situasjonen er kritisk, svarte han klart:

– Det tror jeg vi har prøvd å fortelle departementet og hele verden om i tre måneder.

Han trakk videre frem at begjæringen vil gå utover de ansatte i selskapet.

Akutt kapitalbehov

Morselskapet Teco 2030 gikk på børs via Euronext Growth høsten 2020, midt i den grønne børsbølgen, med store planer for utvikling av hydrogenbaserte brenselceller.

Selskapet siktet høyt, og hadde planer om å bli en ledende aktør for nullutslippsteknologi. Vekst er imidlertid dyrt, og selskapet har lenge slitt med finansieringen - spesielt etter at fornybaraksjene falt ut av investorenes favør.

Tidligere i sommer publiserte selskapet årsrapporten for 2023 etter at denne hadde blitt utsatt en rekke ganger. Regnskapet viste en omsetning på 9,3 millioner kroner og et årsresultat på minus 117,7 millioner kroner. I 2022 var underskuddet på snaut 93 millioner kroner.

I første halvår av 2024 beløp tapene seg til 117,3 millioner kroner.

Med utestående krav på over 15 millioner kroner og 34 betalingsanmerkninger, er Teco 2030 ASA nå preget av akutt pengemangel og full krisestemning.

På kreditorlisten finnes blant andre KLP Lysaker Torg, Ikano Bank og Umoe Mandal.

Teco 2030 AS, har på sin side to millioner kroner i inkassokrav.