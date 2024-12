Biden-administrasjonen vurderer nye og tøffere sanksjoner mot Russlands lukrative oljevirksomhet, melder Bloomberg og viser til kilder med kjennskap til saken.

FÅR BIDEN-HJELP: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Foto: NTB

Tanken er å skvise den russiske presidenten Vladimir Putins krigsmaskin i Ukraina og ikke minst styrke den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyjs forhandlingsposisjon før Donald Trump gjeninntar Det hvite hus. Trump har tatt til orde for forhandlinger om å få slutt på krigen, der en eventuell løsning potensielt vil være til Russlands fordel.

Biden-apparatet vil ifølge nyhetsbyrået derfor gi Zelenskyj så mye som mulig å forhandle med, noe som også inkluderer beslutningen om å trappe opp den militære og finansielle støtten til Ukraina – en støtte Trump har satt spørsmålstegn ved.

Skyggeflåte og oljekjøpere

Hva de potensielt nye sanksjonene nøyaktig vil gå ut på er ennå ikke klart, men det ventes at de vil rette seg mot skyggeflåten som eksporterer russisk olje. Dette markerer et skifte for president Joe Biden, som tidligere har vegret seg for å ta grep som kan øke globale energipriser.

USA vurderer også sanksjoner mot kjøperne av russisk olje, i noe som ligner tiltakene landet allerede har på plass mot iransk olje. Med dette risikerer Biden – foruten høyere oljepriser – å provosere både India og Kina, som begge kjøper russisk olje. I tillegg hevder Bloomberg at slike sanksjoner kan komplisere USAs forhold til samarbeidspartnere som vil begrense Russlands tilgang til sensitiv teknologi.

Utfordrer energisikkerhet?

Effekten av tidligere sanksjoner mot russisk olje – som pristaket G7 innførte – har vært begrenset, og håpet er at eventuelt nye sanksjoner kan ramme Russlands oljeinntekter hardere. En ytterligere risiko kan være at man utfordrer energisikkerheten i land som er avhengig av russisk tilførsel.

Ungarn har allerede påpekt og advart mot denne risikoen, og det samme har Tyrkia.

Nyhetsbyrået påpeker videre at EU planlegger tiltak mot Russlands skyggeflåte og enkeltpersoner involvert i oljehandel med Russland.

Februar-kontrakten for Brent-olje står onsdag i 72,35 dollar pr. fat, opp 0,25 prosent (18 cent) hittil i dagens handel. WTI-oljen stiger også 0,2 prosent til 68,78 dollar pr. fat.