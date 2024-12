– Avtalen er en anerkjennelse av vår reise som selskap, fra en lokal startup til en stor aktør innen subsea-teknologi. Å bli en del av Halliburton er en fantastisk mulighet og vil bidra til videre vekst og utvikling, sier Jan-Fredrik Carlsen, daglig leder i Optime Subsea.

Eierne av Optime Subsea har nå inngått avtale om å selge Optime Subsea til oljeserviceselskapet Halliburton.

Optime Subsea ble grunnlagt i 2015, da oljekrisen sved som verst. Bedriften har siden starten tatt sikte på å levere offshoreteknologi som utfordrer tradisjonelle metoder.

Kjetil Holta er god for 6,1 milliarder kroner, og avviklet i oktober alt han hadde av virksomhet i Norge.

Holta har også vært største eier i Optime Subsea, med rundt 46 prosent av selskapet. Gründerne, med Jan-Fredrik Carlsen i spissen, er øvrige store eiere.

Optime Subsea (Mill. kr) 2023 2022 Driftsinntekter 412,3 153,1 Driftsresultat 41,4 −18,2 Resultat før skatt 30,4 −26,4 Årsresultat 23,7 −20,9 Eiere: Optime Holding, som i sin tur eies av Holta Invest (Kjetil Holta, 45,7 %), Prime Holding (Trond Løkka m. fam., 9,4%), 77056 Holding (Thor Arne Løvland, 9,3 %), Challenger Invest (Jan-Fredrik Carlsen, 9,0 %), Discovery Invest (Tor-Øystein Carlsen m. fam., 7,7 %), andre (19,0 %).

– Vil løfte virksomheten

– Denne kunngjøringen markerer en betydelig milepæl for både Optime Subsea og den norske subseaindustriens posisjon i det globale markedet, sier Carlsen.

Oppkjøpet skal ta Optime Subseas teknologi inn i Halliburtons Testing and Subsea-divisjon, og skal gi Optime Subsea tilgang til det globale markedet og ressurser for videre teknologiutvikling.

Transaksjonen forventes å være gjennomført tidlig i 2025, med forbehold om godkjenning fra Konkurransetilsynet.

– Et oppkjøp av Optime Subsea vil løfte vår virksomhet innen subsea olje- og gass og er en del av vår strategi for å maksimere verdien for kundene, sier Richard Broad, sjef for Halliburton Testing and Subsea.

Vurderte to alternativer

Carlsen opplyser at Optime Subsea inngikk en samarbeidsavtale med Halliburton i 2021.

– Vi har jobbet tett sammen med dem siden da, sier Carlsen.