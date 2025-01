Trump gjentar budskapet: Kjøp energi – eller toll

«Vi anser det som mest sannsynlig at Europa forplikter seg til å kjøpe mer amerikansk naturgass og øker forsvarsutgiftene», skrev Goldman Sachs søndag om hvordan EU skal forholde seg til tolltrusselen fra USA.

Etter presidentinnsettelsen mandag gjentok Trump budskapet om hva EU kan gjøre for å unngå toller:

«En ting de [EU] kan gjøre raskt, er å kjøpe olje og gassen vår,» sa Trump til journalister i Det hvite hus etter innsettelsen, ifølge Bloomberg.

«Vi vil ordne opp i dette med tollsatser, eller så må de kjøpe olje og gassen vår,» sa han.

Nasjonal energikrise

Før jul skrev Trump følgende: «Jeg sa til EU at de må gjøre opp sitt enorme underskudd med USA gjennom storskalakjøp av vår olje og gass. Ellers blir det TOLL hele veien!!!»

EU-kommisjonens president, Ursula von der Leyen, påpekte også i fjor at USA kan erstatte russisk flytende naturgass (LNG), ifølge Bloomberg.

Trump har også erklært nasjonal energikrisetilstand og åpnet for mer boring etter olje og gass, og han har opphevet lover om overgang til elbiler. I tillegg har Trump fjernet Biden-administrasjonens midlertidige stans i godkjenning av nye LNG-eksportanlegg.

«Vi kommer til å tjene mye penger på energi,» sa Trump da han signerte en rekke presidentordrer etter innsettelsen. «Vi har mer enn noen andre.»

– Trump sender veldig sterke signaler med planene for USAs energipolitikk. Det er et av de områdene der han direkte kan påvirke økonomiens evne til å vokse. Billig energi er bra for den amerikanske økonomien, sier sjeføkonom i SpareBank 1 SR-Bank, Kyrre M. Knudsen, til Finansavisen.