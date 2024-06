At verdensøkonomien er på vei inn i en annerledes æra, gir enda større grunn til å så tvil om kobberets evner som spåmann. Drivkrefter som i økende grad vil påvirke metall- og råvareprisene er energitransisjonen, geopolitisk antagonisme og militær opprustning, klimaendringer og kunstig intelligens. Slike priseffekter vil ikke nødvendigvis gi gode indikasjoner på de økonomiske utsiktene.

Så hvorfor er kobberprisen nær et rekordnivå?

Prisoppgangen for kobber har vært drøye 45 prosent siden juli 2022. De siste månedene har dessuten vært en generell «råvarebonanza» med prisoppgang også for tinn, nikkel, sink, bly, hvete, kaffe- og kakaobønner, ris, gull, sølv og platina.

Det kan være både kortsiktige og langsiktige drivkrefter bak. På kort sikt er det litt mindre pessimisme rundt kinesisk økonomi, samt en svakere amerikansk dollar. Råvarer handles gjerne i dollar og en svakere dollar løfter kjøpekraften for de med annen valuta. Økte råvarepriser fører også til mer etterspørsel fra investorer, som igjen kan forsterke prisoppgangen. Basert på antallet artikler i finanspressen og fra investeringsbankene, er interessen for investeringer i råvarer stigende, noe som eksempelvis har vært reflektert i meget god utvikling for gruveaksjer.

Kilde: Formue

Kortsiktig spekulasjon, samt strukturelle krefter i spill

Bruker vi de lange brillene er det gode argumenter for at prisen på kobber, metaller og andre råvarer kan stige de neste årene. Mye peker i retning av økt etterspørsel, samtidig som tilgangen på bearbeidede naturressurser er begrenset. En meget anerkjent råvareinvestor uttalte til Financial Times denne uken at han tror på en firedobling av kobberprisen de neste årene.

Presset vil stige for å øke utvinningstakten fra eksisterende og nye gruver, et dilemma ettersom sektoren står for rundt 15 prosent av globale drivhusgassutslipp. Investeringene i ny kapasitet stiger, men er globalt fortsatt 30 prosent under toppnivået fra 2012. Det tar i gjennomsnitt 15 år å ferdigstille en ny kobbergruve.

Så hvordan kan de strukturelle endringene nevnt et par avsnitt over her løfte behovet for metaller og andre råvarer?

Energitransisjon

Det internasjonale energibyrået (IEA) har anslått at behovet for metaller og mineraler relatert til overgangen til fornybare energikilder i beste fall vil dobles, og i verste fall firedobles allerede innen 2040. Halvparten av veksten vil komme fra produksjon av elektriske biler og strømlagring i batterisystemer. Grafitt, kobber og nikkel blir de mest kritiske metallene, mens litium vil ha den største etterspørselsveksten, opp mot førti ganger dagens produksjon. Behovet for metaller og mineraler knyttet til vind- og solenergi ventes å dobles eller tredobles, avhengig av hvor raskt omstillingen skjer.

En rapport fra Energy Transition Commission anslår et samlet utvinningsbehov mellom 2022 og 2050 på 6,5 milliarder tonn, hvorav 95 prosent vil være stål, kobber og aluminium. Det er svært delte meninger om verden har nok tilgjengelige naturressurser, om tilbudet vil vokse raskt nok til å møte etterspørselen, og om det vil skje på en måte som tar nok hensyn til klima, natur og dyreliv.

Geopolitikk

Økende spenning mellom NATO-land med USA i spissen, og autokratiske land ledet an av Kina, fører til mer nasjonalt orientert politikk fremfor globaliseringsfokus. Dette betyr økende behov for å gjøre egne økonomier mer uavhengige av import, noe som fordrer økte investeringer i lokal industri, sikrere forsyningskjeder og økt kontroll over tilgangen på energi og råvarer. Dette kan bidra til stigende konkurranse om naturressurser og økt bruk av tariffer, eksportkontroller og sanksjoner. Goldman Sachs peker på at omfanget av eksportrestriksjoner på metaller og mineraler har femdoblet seg de siste ti årene. Som motsvar på USA sine eksportrestriksjoner på teknologi og kunnskap relatert til databrikker, har Kina det siste året lansert eksportrestriksjoner på grafitt og sjeldne jordarter. Kina har tilnærmet monopol på flere sjeldne jordarter som er essensielle for elektrifiseringen i USA og Europa.

Militær opprustning gir økt etterspørsel etter metaller i forbindelse med produksjon av militære kjøretøyer, våpen og utstyr. Eksempelvis stål til skipsskrog eller til pansrede kjøretøy, eller kobber til ammunisjon og artillerigranater. Høyteknologiske våpensystemer krever også tilgang til metaller, samtidig som det økte spenningsnivået gir politikerne insentiver til å øke sine strategiske lagre av metaller og andre råvarer.

Klimaendringer

Hetebølger, tørke, flom og annet ekstremvær vil øke behovet for metaller med hensyn til gjenoppbygging og tilpasning av infrastruktur, samt knyttet til preventive tiltak som oppgradering av vind- og solcellesystemer eller beskyttelse av offshore olje- og gassanlegg. Klimakrisen vil føre til økt behov for ny infrastruktur knyttet til vannforsyning og desalinering og/eller bygging av flombarrierer i takt med økte havnivåer.

Kunstig intelligens

Sammenlignet med «vanlig» bruk av datasystemer og internett, krever applikasjoner og systemer basert på kunstig intelligens betydelig mer datakraft og energi. Utbredelsen og utviklingen på området forutsetter bygging av stadig nye datasentre, inkludert i Norge. Byggingen av slike anlegg krever tilgang på store mengder materialer, og slike anlegg er meget energiintensive, også relatert til kjøling. Dette er i ferd med å løfte energibehovet i verden, presumptivt fra fornybare kilder som sol, vind eller kjernekraft. I verste fall kan det føre til at land og virksomheter tvinges til å videreføre bruken av fossil energi.

Doktorgrad i energitransisjonens kostnad

Signalet fra kobberprisen vil de neste årene i mindre grad handle om vendepunkter i økonomiske konjunkturer, men i større grad kunne fungere som en temperaturmåler for hvor kostbar energitransisjonen blir. Signalet den siste tiden er at prisen er i ferd med å øke.