Oslo Børs falt i åpningen mandag, men nå har stemningen snudd.

Like etter kl. 11 står hovedindeksen i 1.427,06, opp 0,25 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for én milliard kroner.

I rødt

Bakkafrost faller 2,82 prosent til 586,00 kroner som dagens nest mest omsatte aksje. Oppdrettsselskapet meldte sent søndag kveld at de har gjort funn av ILA-viruset i to merder ved Vágur-anlegget på Færøyene.

De to berørte merdene vil bli slaktet umiddelbart, og hele lokasjonen vil bli slaktet innen to måneder. Ifølge selskapet vil slaktevolumene for 2024 bli redusert med 2.000-3.000 tonn som følge av dette.

Opptur

Wallenius Wilhelmsen har solgt Melbourne International RoRo & Autoterminal med kjempegevinst. Aksjen stiger nå 6,58 prosent til 113,40 kroner.

Rederiet har gått som en kule på børsen de seneste fire årene med en kursoppgang på godt over 1.000 prosent. De siste tolv månedene er aksjen opp 65 prosent.

En annen aksje som fortsetter kraftig oppgang er Norsk Titanium. Småsparerfavoritten stiger mandag 16,30 prosent til 3,14 kroner, og er dermed opp 133,46 prosent de siste tre månedene.

Finansavisens aksjepodcast «Aksjepodden» hadde fredag besøk av John Andersen Jr., styreleder i Norsk Titanium. Han mener det er det er «fullt mulig» å se for seg en fremtidig markedsverdi på godt over 10 milliarder kroner, fra dagens 1,5 milliarder.

Nel stiger 6,62 prosent til 7,43 kroner, og er nå opp 49 prosent den siste måneden. Selskapet fikk et oppsving i forrige uke etter en melding om et teknologisamarbeid med den indiske giganten Reliance.

HAV Group har mandag inngått sin tredje kontrakt med Fjord1 for Lavik-Oppedal-fergene, og aksjen klatrer 6,60 prosent til 11,30 kroner.

Aller mest stiger Circio Holding, som nå er opp 26,81 prosent til 10,30 kroner. Aksjen har den siste måneden klatret voldsomme 296,30 prosent.

Adm. direktør Erik Digman Wiklund uttalte i forrige uke til Finansavisen at selskapet kunne vært verdt 100 ganger mer dersom det var et Venture Capital-finansiert privateid amerikansk selskap.

Oljeprisen

Brent-oljen er mandag morgen opp 0,29 prosent til 82,36 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,37 prosent til 78,01 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 81,80 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Equinor er klatrer 0,02 prosent til 302,05 kroner, mens Aker BP styrkes 0,92 prosent til 264,30 kroner. Vår Energi er opp 0,49 prosent til 36,71 kroner.