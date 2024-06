Aller mest stiger Circio Holding, som nå er opp 26,81 prosent til 10,30 kroner. Aksjen har den siste måneden klatret voldsomme 296,30 prosent.

Adm. direktør Erik Digman Wiklund uttalte i forrige uke til Finansavisen at selskapet kunne vært verdt 100 ganger mer dersom det var et Venture Capital-finansiert privateid amerikansk selskap.

I rødt

Arctic Core, et heleid datterselskap av Lokotech Group, har kjøpt og overtatt en fjellhall på rundt 5.000 kvadratmeter i Telemark for oppstart og drift av kommersielt datasenter. Transaksjonsverdien er rundt 4 millioner kroner. Eiendommen tilrettelegger for høy sikkerhet og naturlig kjølekapasitet, ifølge selskapet. Aksjen faller likevel 4,4 prosent til 0,83 kroner.

Bakkafrost faller 1,9 prosent til 591,50 kroner. Oppdrettsselskapet meldte sent søndag kveld at de har gjort funn av ILA-viruset i to merder ved Vágur-anlegget på Færøyene.

De to berørte merdene vil bli slaktet umiddelbart, og hele lokasjonen vil bli slaktet innen to måneder. Ifølge selskapet vil slaktevolumene for 2024 bli redusert med 2.000-3.000 tonn som følge av dette.

Oljeprisen

Brent-oljen er mandag opp 0,4 prosent til 82,44 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,4 prosent til 78,06 dollar fatet. Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 81,80 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Equinor klatrer 0,5 prosent, mens Aker BP styrkes 0,9 prosent. Vår Energi er opp 0,6 prosent.

Vår Energi har signert avtale med OGMP 2.0 som er et initiativ i regi FNs miljøprogram, hvor nærmere 140 olje- og gasselskaper tar del sammen med organisasjoner som EU og Verdensbanken med mål om å styrke rapporteringen på metan-utslipp.

Gjennom medlemskapet går Vår Energi sammen med andre store olje- og gass operatører om å optimalisere arbeidet med å finne og begrense metanutslipp.