Finansavisen tok også for seg aksjen i ukens Søndagens aksjetips. Nel-aksjen har snudd opp og brutt den fallende trenden som ble utviklet etter toppen i februar 2023. I midten av mai ble også 200 dagers glidende gjennomsnitt og aksjen passerte toppen fra 9. april på 6,22 kroner. Kjøpssignal.

Wallenius Wilhelmsen har solgt Melbourne International RoRo & Autoterminal med kjempegevinst. Aksjen steg 6,2 prosent.

Rederiet har gått som en kule på børsen de seneste fire årene med en kursoppgang på godt over 1.000 prosent. De siste tolv månedene er aksjen opp 65 prosent.

HAV Group har mandag inngått sin tredje kontrakt med Fjord1 for Lavik-Oppedal-fergene, og aksjen klatret 5,7 prosent.

Circio Holding klatret 20,3 prosent. Aksjen har den siste uken steget hele 340 prosent.

Adm. direktør Erik Digman Wiklund uttalte i forrige uke til Finansavisen at selskapet kunne vært verdt 100 ganger mer dersom det var et Venture Capital-finansiert privateid amerikansk selskap.

I rødt

Crayon har blitt tildelt en rammeavtale med Statnett til en verdi av 1,5 milliarder kroner over åtte år. Aksjen falt likevel 2 prosent.

Arctic Core, et heleid datterselskap av Lokotech Group, har kjøpt og overtatt en fjellhall på rundt 5.000 kvadratmeter i Telemark for oppstart og drift av kommersielt datasenter. Transaksjonsverdien er rundt 4 millioner kroner. Eiendommen tilrettelegger for høy sikkerhet og naturlig kjølekapasitet, ifølge selskapet. Aksjen falt 1,2 prosent.

Bakkafrost falt 2,5 prosent. Oppdrettsselskapet meldte sent søndag kveld at de har gjort funn av ILA-viruset i to merder ved Vágur-anlegget på Færøyene.

De to berørte merdene vil bli slaktet umiddelbart, og hele lokasjonen vil bli slaktet innen to måneder. Ifølge selskapet vil slaktevolumene for 2024 bli redusert med 2.000-3.000 tonn som følge av dette.