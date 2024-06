Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,2 prosent, eller innenfor intervallet [-0,2, 0,6] prosent.

Han trekker i sin morgenrapport frem at investorene i Asia var relativt rolige tirsdag.

«Så det er lite drahjelp å få fra den regionen i dag. Den generelle stemningen er imidlertid god, til tross for mange store usikkerhetsmomenter, som geopolitiske spenninger», skriver analytikeren.

Han påpeker også at juni måned nærmer seg, og dermed også første halvårs siste rentemøter i den europeiske sentralbanken (ESB) og Federal Reserve.

«Mange tror at Den europeiske sentralbanken vil kutte renten før den amerikanske sentralbanken. ESBs rentebeslutning kommer 6. juni, mens Fed-møtet finner sted 12. juni», skriver Berntsen.

Mandag var det mye fokus på uttalelsene til ESBs sjeføkonom, Philip Lane, som pratet ned forventningene om mange ESB-kutt i løpet av året.

Han gikk imidlertid også langt i å bekrefte at det går mot et rentekutt allerede neste måned.

«Med mindre vi får store overraskelser, er det vi ser nå nok til å fjerne toppen av restriksjonen».

Asia

Det er blandet stemning i Asia tirsdag morgen.

I Japan faller Nikkei 0,14 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,01 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes derimot marginale 0,01, og Hang Seng i Hongkong er opp 0,57 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen er tirsdag morgen opp 0,26 prosent til 83,32 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,27 prosent til 78,93 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 82,84 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Wall Street

De amerikanske markedene var mandag stengt som følge av Memorial Day.

Oslo Børs

Oslo Børs falt i åpningen mandag, men stemningen snudde raskt. Hovedindeksen klatret jevnt utover dagen og endte i ny all-time high: 1.434,20, opp 0,75 prosent.

Norsk Titanium steg mandag 18,5 prosent til 3,20 kroner, og er dermed opp over 300 prosent bare den siste drøye måneden.

Bakkafrost falt 2,5 prosent. Oppdrettsselskapet meldte sent søndag kveld at de har gjort funn av ILA-viruset i to merder ved Vágur-anlegget på Færøyene.