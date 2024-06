Hydrogen-rally på flat Oslo Børs

Det er flatt på Oslo Børs tirsdag. Rundt klokken 15.30 står hovedindeksen i 1.433,92, en oppgang på 0,16 prosent. Etter en begredelig start på året har Børsen hentet seg kraftig inn. Så langt i år er den opp nesten 10 prosent.

Oljeprisen

Juli-kontrakten for nordsjøoljen brent er opp 0,2 prosent til 83,30 dollar pr. fat. Den amerikanske WTI-oljen er opp 0,3 prosent til 78,97 dollar.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 82,80 dollar ved børsslutt mandag.

Brent stiger for tredje handelsdag på rad, blant annet på økt geopolitisk spenning etter at en egyptisk grensevakt ble drept etter trefning med israelske tropper ved grensen til Rafah i Gaza mandag, ifølge TDN Direkt.

Equinor faller 0,3 prosent til 302,90 kroner, mens Aker BP faller 0,4 prosent til 264,40 kroner. Vår Energi er ned 0,8 prosent til 36,55 kroner.

Comeback

Containerrederiet MPC Container Ships har falt fra en topp på over 20 kroner for et år siden til en bunn på 11 kroner pr. aksje i april i år. Siden da har det kun gått en vei. I dag la selskapet frem tall for årets første kvartal, som viste både bedre drift og høyere utbytte enn ventet . Guiding for 2024 ble også hevet. Nå handles aksjen til 21,46 kroner, en oppgang på 6,5 prosent intradag og hele 84 prosent opp siden bunnen i april. Se livesending for første kvartal klokken 15.00 her.

Vindsatsingen til Awilhelmsen-eide Awilco, Intergrated Wind Solutions (IWS), annonserte etter børslutt mandag en avtale med Sumitomo Corporation som innebærer at det japanske industrikonsernet blir 25,4 prosent-eier i IWS Fleet. Det sender IWS-aksjen opp 5,2 prosent til 48,20 kroner.

Sumitomo investerer 60 millioner euro, nær 700 millioner kroner, i IWS Fleet i en form av en rettet emisjon.

Dette har også gitt John Fredriksen-dominerte Edda Wind vind i seilene. Aksjen er opp 4,1 prosent til 25,60 kroner.

Hydrogenaksjen Nel fortsetter å toge videre etter en periode i dvale med fallende kurser. Aksjen er nå opp hele 15,7 prosent til 8,57 kroner, og har steget 38 prosent den siste uken. På tre måneder er aksjen opp over 80 prosent. Selskapet fikk en ekstra dytt i forrige uke etter en melding om et teknologisamarbeid med den indiske giganten Reliance.

Hexagon Composites stiger 7 prosent på høy omsetning til 26,85 kroner uten selskapsspesifikke nyheter.

Landbasert oppdrett

Kursen til flere av de landbaserte oppdretterne på Oslo Børs stiger tirsdag, og Nordic Aqua Partners -sjef Ragnar Joensen mener at 2024 er året de skal bevise at de kan produsere laks på land. Aksjen er tirsdag opp 0,6 prosent til 175,00 kroner, og har dermed hittil i år lagt på seg 112 prosent.

Salmon Evolution klatrer 2,2 prosent til 7,90 kroner og Proximar Seafood stiger 1,1 prosent til 3,64 kroner. Atlantic Sapphire styrkes tirsdag 9,89 prosent, men er ned hele 77 prosent det siste året, som følge av trøbbelet med sitt anlegg i Florida for drøyt to år siden.

– Kursene stiger fordi de tradisjonelle lakseoppdretterne sliter med både kostnader og prisoppnåelse som følge av vintersår og lus. I tillegg får investorer større tro på de landbaserte oppdretterne når de ser at selskapene leverer etter plan, sa Arctic-analytiker Christian Nordby til Finansavisen.