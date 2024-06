Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,1 prosent, eller innenfor intervallet [-0,3, 0,5] prosent.

Han trekker i sin morgenrapport frem at de leste aksjene på Wall Street falt i går, bortsett fra Nvidia og andre tilknyttede selskaper innen AI-sektoren.

«Dow Jones Industrial Average, som består av store, men mer tradisjonelle selskaper, endte ned 0,6 prosent, mens Nasdaq-indeksen steg 0,6 prosent, hovedsakelig på grunn av Nvidia», skriver han.

Han påpeker også at Nvidias markedsverdi nå raskt nærmer seg 3.000 milliarder dollar.

«Selskaper som Microsoft, Apple og Nvidia har vokst til å bli økonomiske giganter med markedsverdier som overgår BNP til mange store land, som Italia og India. Deres innflytelse på den globale økonomien er enorm», skriver Berntsen.

Asia

De fleste asiatiske børsene svekkes onsdag. I Japan faller Nikkei 0,48 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,54 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes derimot 0,33 prosent, Hang Seng i Hongkong faller 1,54 prosent, og Kospi i Sør-Korea går tilbake 1,42 prosent.

S&P/ASX 200-indeksen i Australia svekkes 1,26 prosent etter inflasjonstall. Den australske konsumprisindeksen (KPI) steg 3,6 prosent år over år i april, høyere enn forventningene på 3,4 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen er onsdag morgen opp 0,25 prosent til 84,43 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,36 prosent til 80,12 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 83,52 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Oslo Børs

Det var relativt rolig på Oslo Børs tirsdag. Ved børsslutt stod hovedindeksen i 1.433,82, en nedgang på marginale 0,03 prosent. Etter en begredelig start på året har Børsen dog hentet seg kraftig inn. Så langt i år er den opp nesten 10 prosent.

MPC Container Ships la tirsdag frem tall for årets første kvartal, som viste både bedre drift og høyere utbytte enn ventet. Guiding for 2024 ble også hevet. Aksjen endte opp 6,95 prosent til 21,55 kroner.

Nel er blant Børsens mest shortede aksjer. Hydrogenselskapet har meldt om to store avtaler den seneste måneden og aksjen er opp nesten 70 prosent på samme tid. Tirsdag endte aksjen opp 14,71 prosent til 8,50 kroner.

Wall Street

Da New-York børsten stengte tirsdag hadde Nasdaq-indeksen steget 0,59 prosent til 17.019,88. S&P 500 gikk opp 0,02 prosent til 5.306,04, mens Dow Jones svekket seg 0,55 prosent til 38.852.86.

Dette er en ny toppnotering for Nasdaq-indeksen, som for første gang passerte 17.000. Den teknologi-tunge indeksen ble hovedsakelig trukket opp av AI-selskapet Nvidia. Aksjen fortsatte å stige for tredje dag på rad og klatret 7,13 prosent tirsdag til rekordhøye nivåer siden selskapet presenterte sine kvartalstall forrige uke.

Dow Jones ble hovedsakelig trukket ned av en nedgang på 2,63 prosent i Merck og andre aksjer i helsesektoren.

Dette skjer i dag:

Resultat pr. 1. kv.:

Andfjord Salmon Group: Kl. 07.00, Hotel Continental kl. 08.00, webcast