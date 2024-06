(Saken oppdateres gjennom børsdagen)

Oslo Børs åpnet i rødt torsdag, men har nå snudd i grønt. 45 minutter etter handelen startet står hovedindeksen opp 0,27 prosent til 1.427,53.

Oljeprisen

Brent-oljen er torsdag ned 0,4 prosent til 83,28 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,1 prosent til 79,16 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 84,12 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

– Risk-off stemningen i de brede markedene har gitt noe nedadgående press på oljeprisen, som overskygger den større enn ventet nedgangen i amerikanske råoljelagre fra de nylige API-dataene, sier Yeap Jun Rong, markedsstrateg i IG, ifølge Reuters.

Det er bredt ventet at Opec+ vil opprettholde produksjonskuttene sine på sitt policymøte førstkommende søndag. Råvareanalytiker Will Sungchil Yun i SI Securities sier at en overraskelse fra Opec+ ikke kan utelukkes helt, og det kan drive prisene høyere på kort sikt, ifølge Bloomberg.

Oppkjøp

Scatec gjør et byks på børs i dag opp 11,5 prosent til 87,45 kroner. Det kommer som følge av en av Scatecs nærmeste konkurrenter, Brookfield, har vil kjøpe over halvparten av aksjene i fornybar energi-produsenten Neoen.

«Budet innebærer en estimert EV/EBITDA i 2024 på 16,8, som er 77 prosent over Scatecs multippel», skriver Carnegie-analytiker Eivind Garvik, som har en kjøpsanbefaling på Scatec med kursmål 100 kroner.