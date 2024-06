Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,6 prosent, eller innenfor intervallet [0,2, 1,0] prosent.

Analytikeren trekker i sin morgenrapport frem at sterke kinesiske makrotall trigget investorene i Asia mandag.

«Den positive stemningen i regionen forventes å smitte over på de europeiske børsene i dag», skriver han.

Berntsen påpeker også at oljeprisen svekket seg etter avslutningen av OPEC+-toppmøtet i helgen.

«OPEC-landene ble enige om å opprettholde de eksisterende kuttene frem til oktober. Fra oktober i år til oktober neste år vil enkelte medlemsland, inkludert Saudi-Arabia, gradvis øke produksjonen ved å trappe ned sine frivillige produksjonskutt», skriver analytikeren.

Asia

I Japan stiger Nikkei 1,12 prosent, mens den bredere Topix-indeksen styrkes 0,94 prosent.

Shanghai Composite i Kina faller 0,51 prosent, Hang Seng i Hongkong er derimot opp 2,32 prosent, og Kospi i Sør-Korea styrkes 1,94 prosent.

Den private Caixin-undersøkelsen for industrien i Kina viser at PMI steg til 51,7 i mai, opp fra 51,4 måneden før. Indeksen stiger ifølge CNBC dermed i det raskeste tempoet siden juni 2022, og mai-tallene var også høyere enn forventningene på 51,5.

Oljeprisen

Brent-oljen med juli-levering er mandag morgen ned 0,71 prosent til 81,04 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,04 prosent til 76,96 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 81,87 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Opec+ meldte etter sitt møte i helgen at gruppens produksjonskutt på 5,8 millioner fat daglig videreføres, men at utfasingen starter ved slutten av neste kvartal.

Wall Street

Industritunge Dow Jones steg 1,51 prosent til 38.686,32 siste handelsdag på Wall Street. Økningen skal hovedsakelig være grunnet oppturen i Salesforce og UnitedHealth, ifølge CNBC. Dette markerte dermed indeksens beste dag så langt i år.

Brede S&P 500 endte opp 0,81 prosent til 5.277,63, og teknologiindeksen Nasdaq falt 0,01 prosent til 16.735,02.

Dell-aksjen stupte med hele 17,79 prosent etter at selskapet advarte om ytterligere marginpress fremover.

Les hele USA-oppdateringen her.

Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs endte ukens siste handelsdag med en oppgang på 0,87 prosent til 1.440,53 poeng, en ny all-time high for sluttnoteringen. Den forrige rekorden var på mandag, da børsen endte på 1.434,20 poeng.

Tørrbulkselskapet Jinhui Shipping steg 12,1 prosent på børsen etter å ha lagt frem sin kvartalsrapport, der det blir meldt om en kraftig rateoppgang og en nær dobling av omsetningen.

Vow meldte på ettermiddagen om en kontrakt verdt 323 millioner kroner for leveranse av komplette avløps- og avfallshåndteringssystemer for opptil to skip i 2025 og 2026. Aksjen endte dagen opp 10 prosent.