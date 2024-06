Nvidia-ekstase på Wall Street

S&P 500 nærmer seg en ny toppnotering etter at Nvidia gikk fra å være verdens 3. største selskap til en andreplass.

S&P 500 steg med 1,18 prosent og endte på 5.354,04. Den industitunge indeksen Dow Jones steg 0,25 prosent til 38.897,45, mens teknologiindeksen Nasdaq steg 1,96 prosent til 17.187,90.



Det ble skapt 152.000 nye arbeidsplasser i privat sektor i USA i mai, viste tall fra ADP Research Institute onsdag. Dette var godt under forventningene i forkant, og forklares med en kraftig nedgang innen produksjonsindustrien. Wall Street håper tallene vil gi Federal Reserve nok bevis til å kutte referanserentene, skiver CNBC. Det er antydet en 69 prosent sjanse for rentekutt i september.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten fortsetter å falle og falt onsdag 0,04 prosent, til 4,29. Volatilitetsindeksen - VIX - falt 3,42 prosent til 12,71.

Fremover retter Wall Street blikket mot den viktige rapporten om sysselsetting utenfor jordbrukssektoren, som kommer på fredag. Investorer ønsker et arbeidsmarked som er svakt nok til at sentralbanken kan kutte rentene, men ikke så svakt at det vekker bekymring for en potensiell resesjon, skriver CNBC.

Bevegelser

Nvidia fortsatte sin AI-drevne oppgang, og overgår nå Apple. Selskapet vokste onsdag til en ny rekord, og nådde en markedsverdi på 3 billioner dollar. Brikkeprodusenten avduket nye brikker i starten av uken som resulterte i et topp på børs. Bank of America sa onsdag at Nvidia kunne stige ytterligere 30 prosent.

Taiwan Semiconductor Manufacturing fikk også ta del i brikke-festen og steg 6,87 prosent til 162,94 dollar. Dette kom etter at Barclays hevet kursmålet på aksjen til 170 dollar per aksje fra 150. Firmaet sa at en ny generasjon av mer avanserte brikker, referert til som 2nm, bør gagne halvlederprodusenten gitt dens dominerende markedsandel.

Hewlett Packard (HP) steg med over 10 prosent etter å ha levert resultater over forventingene. HP rapporterte justert inntjening per aksje på 42 cent og en omsetning på 7,2 milliarder dollar.

GameStop steg med rundt 18 prosent etter gårsdagens nedgang. Aksjen hat steget med 30 prosents langt denne uken.

De største teknologiselskapene har stått for en stor del av børsoppgangen i USA de siste året, og onsdag hadde de vind i seilene. Slik gikk det for Facebook-eier Meta, Amazon, Netflix, Apple og Alphabet (også kjent som FAANG-aksjene).

Facebook steg 3,79 prosent til 495,06 dollar.

Amazon steg 1,08 prosent til 181,28 dollar.

Apple steg 0,78 prosent til 195,87 dollar.

Netflix steg 2,95 prosent til 650,27 dollar.

Alphabet steg 0,93 prosent til 175,41 dollar.

Ny børs

TXSE Group, støttet av BlackRock og Citadel Securities, kunngjorde onsdag at de planlegger å lansere Texas Stock Exchange med base i Dallas. Børsen, som har samlet inn omtrent 120 millioner dollar, planleggerå begynne å operere som en nasjonal verdipapirbørs allerede senere i år.

Texas Stock Exchange har som mål å tiltrekke seg noteringer av børsnoterte produkter og ut Nasdaq og NYSE på kostnader, samt nyere regler som inkluderer styremangfold hos selskaper listet på Nasdaq.