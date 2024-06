Oslo Børs snur ned

Oppdatert 11.16

Hovedindeksen på Oslo Børs beveger seg nokså sidelengs fredag formiddag, og forsiktig oppgang er nå snudd til forsiktig nedgang. Etter drøye to timers handel står indeksen i 1.415,35, ned 0,1 prosent.

Aksjer og egenkapitalbevis er hittil omsatt for drøye 1.200 millioner kroner.

Toneangivende Europa-børser følger trenden fra Asia og trekker for det meste ned. Britiske FTSE 100 faller 0,4 prosent, mens franske CAC 40 går tilbake 0,7 prosent. Tyske DAX står i minus 0,7 prosent etter tall som viste et overraskende fall i industriproduksjonen.

Videre viser endelige tall fredag at BNP i eurosonen steg 0,3 prosent på kvartalsbasis i første kvartal – som ventet ifølge Trading Economics. På årsbasis var oppgangen 0,4 prosent.

Venter på månedens viktigste

Utviklingen skjer i forkant av dagens amerikanske arbeidsmarkedsrapport (non-farm payrolls), av mange karakterisert som månedens viktigste makrotall.

Konsensus før rapporten peker ifølge Trading Economics mot at 185.000 jobber ble skapt utenfor jordbrukssektoren i mai. April-rapporten viste en sysselsetting på 175.000.

Ledighetsraten ventes uendret på 3,9 prosent, mens konsensus for (den månedlige) gjennomsnittlige lønnsveksten er at denne stiger fra 0,2 til 0,3 prosent.

Skadeskutt solaksje til topps

Norse Atlantic utmerker seg positivt, og letter 5,5 prosent på trafikktall som viste at selskapet mer enn doblet antall passasjerer i mai. Ellers i sektoren korrigerer Norwegian opp 1,3 prosent etter gårsdagens markante kursfall i kjølvannet av deres trafikktall.

Otovo spretter opp nesten 60 prosent etter å ha inngått partnerskap med Volkswagens elbilladeselskap Elli. Partnerskapet vil gi Otovo eksklusiv tilgang til Elli-kunder motiverte til å gå over til solenergi. For hver Elli-kunde som kjøper Otovos solenergisystem, vil Elli motta en fast provisjon.

«Kombinasjonen av veggboks og PV-system gir forbrukerne muligheten til å spare opptil 40 prosent på ladekostnadene», går det frem av en børsmelding fredag formiddag.

Ingen aksjer stiger mer enn Otovo så langt, og i skrivende stund er handelen pauset.

Stiger etter nye Falnes-kjøp

Questerre markerte seg tidlig med 8 prosent oppgang, men har siden roet seg ned til å stige 3 prosent etter fredagens melding om at selskapet har fremmet søknad om karbonfangst og -lagring i Quebec for å motvirke utslippene fra naturgassforbruk. Søknaden kommer i kjølvannet av at Quebecs økonomi- og energidepartement la frem lovforslaget Bill 69 torsdag.

XXL stiger over 4 prosent til 74 øre etter meldingen torsdag kveld om at reparasjonsemisjonen ble overtegnet. En foreløpig opptelling indikerer tegninger for 112,5 millioner aksjer på kurs 70 øre, mot tilbudet på 85,7 millioner aksjer.