Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner ned 0,2 prosent, eller innenfor intervallet [-0,6, 0,2] prosent.

Han trekker i sin morgenrapport frem at de asiatiske investorene gjorde lite av seg mandag, noe som innebærer at det er liten drahjelp å hente fra den regionen i dag.

«Børsene i Hong Kong og Kina var dessuten stengt i dag, noe som kan ha påvirket stemningen på de andre asiatiske børsene», skriver analytikeren.

Asia

I Japan stiger Nikkei 0,54 prosent, og den bredere Topix-indeksen klatrer 0,69 prosent.

Kospi i Sør-Korea faller derimot 0,49 prosent, mens Nifty 50 i India er opp marginale 0,02 prosent.

Markedene i Kina, Hongkong og Australia er mandag stengt som følge av helligdager.

Oljeprisen

Brent-oljen med juli-levering er mandag morgen opp 0,35 prosent til 79,90 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,32 prosent til 75,77 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 80,30 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Wall Street

Nasdaq endte ned 0,23 prosent til 17.133,13 fredag. Dow Jones falt med 0,22 prosent til 38.798,99 mens S&P 500 endte ned 0,11 prosent til 5.347,00.

Sysselsettingen utenfor landbruket i USA (Nonfarm payrolls) økte med 272.000 stillinger i mai, viste den ferske, månedlige arbeidsmarkedsrapporten fra US Bureau of Labor Statistics. Tallet omtales gjerne som månedens viktigste nøkkeltall. Ifølge Trading Economics var det ventet en sysselsettingsvekst på 185.000.

– Dette er så sterke tall at Fed-sjefen får en utfordring på rentemøtet i neste uke. Dette tvinger ham trolig til åpne døren for rentehopp, uttalte sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SpareBank1 SR-Bank.

Det ble en dramatisk uke for Gamestop-aksjen, som stupte 39,4 prosent til 28,22 dollar på ukens siste handelsdag. For uken ble det likevel en oppgang på 22 prosent, etter at aksjen hadde vært omsatt så lavt som 25,20 dollar og så høyt som 48 dollar.

Les hele USA-oppdateringen her.

Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs snudde i løpet av fredagens handel fra minus til pluss. Da Børsen stengte hadde den steget 0,5 prosent til 1.423 poeng.

Fredagens store vinner var solcelleselskapet Otovo, som annonserte at det har inngått et partnerskap med Volkswagens elbilladeselskap Elli. Aksjen fløy høyt i løpet av handelen, og endte med en oppgang på 52 prosent til 2,30 kroner pr. aksje.

Kongsberg Gruppen fortsatte ukens oppgang og steg nye 3 prosent fredag. Selskapet annonserte ambisiøse vekstmål på tirsdagens kapitalmarkedsdag og SEB-analytiker Håkon Fuglu reagerte med å oppgradere aksjen fra hold til kjøp og høyne kursmålet fra 769 til hele 1.130 kroner. Ved stenging kostet en KOG-aksje 932 kroner.