Wall Street i rødt: Gamestop-aksjen styrtet

Nasdaq endte ned 0,23 prosent til 17.133,13 fredag. Dow Jones falt med 0,22 prosent til 38.798,99 mens S&P 500 endte ned 0,11 prosent til 5.347,00.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten endte uken på 4,435 prosent, opp fra 4,275 prosent på det laveste onsdag. VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, falt 2,46 prosent til 12,27.

Månedens viktigste tall

Sysselsettingen utenfor landbruket i USA (Nonfarm payrolls) økte med 272.000 stillinger i mai, viste den ferske, månedlige arbeidsmarkedsrapporten fra US Bureau of Labor Statistics. Tallet omtales gjerne som månedens viktigste nøkkeltall. Ifølge Trading Economics var det ventet en sysselsettingsvekst på 185.000.

Videre steg arbeidsledigheten fra 3,9 prosent til 4,0 prosent. Her var det ventet en uendret ledighetsrate på 3,9 prosent.

– Dette er så sterke tall at Fed-sjefen får en utfordring på rentemøtet i neste uke. Dette tvinger ham trolig til åpne døren for rentehopp, uttalte sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SpareBank1 SR-Bank.

Gamestop

Det ble en dramatisk uke for Gamestop-aksjen, som stupte 39,4 prosent til 28,22 dollar på ukens siste handelsdag. For uken ble det likevel en oppgang på 22 prosent, etter at aksjen hadde vært omsatt så lavt som 25,20 dollar og så høyt som 48 dollar.

GameStop overasket markedet ved å presentere sine regnskapstall for årets første kvartal tidligere en ventet. Fasit viste et kraftig fall i salgsinntektene, fra 1,24 milliarder dollar i fjor til 881,8 millioner dollar. Resultat etter skatt endte med et tap på 32,3 millioner dollar, sammenlignet med et tap på 50,5 millioner dollar i samme periode i fjor.

GameStop-profilen Keith Gill, som går under navnet «Roaring Kitty», sendte direkte fra sin Youtube-kanal fredag. I løpet av sendingen stupte aksjen og ved sendings slutt var aksjen ned 40,6 prosent. Dette til tross for at Gill stilte seg positiv til Gamestops fremtid.

Magnificent Seven

Dagens vinner var Apple, som steg 1,24 prosent til 196,89 dollar. Ellers endte det hovedsakelig ned for Magnificent Seven-aksjene.

Nvidia endte fredag ned 0,091 prosent til 1.208,88 dollar. Alphabet falt med 1,35 prosent til 175,95 dollar. Microsoft falt med 0,16 prosent til 423,85 dollar og Meta falt med 0,16 prosent til 492,96 dollar. Tesla falt med 0,26 prosent til 177,48 og Amazon falt 0,38 prosent til 184,3 dollar.

Microsoft endte uken som nummer én målt i børsverdi, fulgt av Apple og NVIDIA, med Alphabet på fjerde plass og Amazon på femte.