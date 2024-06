(Saken oppdateres)

Oslo Børs faller i åpningen mandag.

Etter 32 minutters handel står hovedindeksen i 1.419,99, ned 0,23 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 513 millioner kroner.

Milliardnedskrivning

Wallenius Wilhelmsen meldte etter børsslutt fredag at de skriver ned kjøpsopsjoner for over 10 milliarder kroner. Det sender aksjen nå ned 5,43 prosent til 97,50 kroner.

Endringen fører til at Wallenius Wilhelmsens regnskapsførte egenkapital for 2023 og første kvartal 2024 vil reduseres med henholdsvis 977 og 929 millioner dollar.

Tidligere samme dag sa analytiker Kristoffer Barth Skeie i Arctic Securities til Finansavisen at han mener aksjen er råbillig.

– Når rederiet vil generere tre firedeler av selskapsverdien innen utgangen av 2026, så er aksjen for billig, sa Skeie.

Dagens foreløpig største taper er Questerre, som svekkes 14,34 prosent til 2,15 kroner.

Selskapet meldte fredag at det har fremmet søknad om karbonfangst og -lagring i Quebec for å motvirke utslippene fra naturgassforbruk. Søknaden kommer i kjølvannet av at Quebecs økonomi- og energidepartement la frem lovforslaget Bill 69 torsdag. Det har ikke kommet ytterligere meldinger etter dette.

Fortsetter opp

Fredagens store vinner var solcelleselskapet Otovo , som annonserte at det har inngått et partnerskap med Volkswagens elbilladeselskap Elli.

Otovo-aksjen fløy høyt i løpet av fredagens handel, og endte med en oppgang på 52 prosent. Mandag fortsetter aksjen opp ytterligere 3,70 prosent til 2,39 kroner.

Kongsberg Automotive har mandag sikret seg en ny kontrakt for sin Dog Clutch Acturator (DCA) til en verdi på over 55 millioner euro, tilsvarende cirka 635 millioner kroner. Aksjen stiger 0,97 prosent til 1,66 kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen med juli-levering er mandag morgen opp 0,35 prosent til 79,90 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,32 prosent til 75,77 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 80,30 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Equinor er ned 0,25 prosent til 297,40 kroner, mens Aker BP klatrer 0,15 prosent til 259,20 kroner. Vår Energi stiger 0,57 prosent til 35,47 kroner.