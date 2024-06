Oslo Børs stiger fra start

Saken oppdateres utover dagen.

Tirsdag formiddag åpner hovedindeksen ved Oslo Børs opp 0,2 prosent til 1.422,08 poeng.

Dagens Bevegelser

Arendals Fossekompani faller 8,9 prosent på børsen tirsdag, etter at selskapet etter stengetid på børsen i går meldte om en nedskrivning av verdiene i datterselskapet Commeo, som utvikler batteriteknologi. AFK vurderer nå alternativer for Commeo, men i verste fall kan hele verdien på 81,3 millioner euro, tilsvarende 935 millioner kroner, gå tapt.

Kitron faller 1,1 prosent etter at DNB Markets i sin morgenrapport varslet om at den finske konkurrenten Scanfil kom med et negativt resultatvarsel på mandag.

«Denne oppdateringen vil kunne påvirke kursen i Kitron ved åpning i dag. Dersom salgsguidingen fra Scanfil realiseres vil den innebære en nedgang i omsetningen på 7-14 prosent i forhold til 2023. Bakgrunnen for nedjusteringen skal ifølge selskapet være en nedbygging av lagre ute hos kunder og økende usikkerhet knyttet til de makroøkonomiske utsiktene», heter det i morgenrapporten fra meglerhuset.

Ultimovacs og Nykode Therapautics meldte begge om positive resultater fra sine kreftvaksiner i morgentimene tirsdag.

Ultimovacs , som produserer kreftvaksinen UV1 mot ondartet føflekkreft, melder at alle pasienter i UV1-103-studien som var i live etter 3 år, er fortsatt i live etter 4 år, med en minimum oppfølgingstid på 4 år. I studien kombineres UV1 med antistoffet pembrolizumab som førstelinjebehandling hos pasienter med fremskreden føflekkreft med spredning eller som ikke kan opereres. Aksjen stiger 50 prosent tirsdag, etter en kort handelspause ved børsåpning.

Nykode Therapautics meldte om lovende resultater i den seneste studien knyttet til sin APC-rettet neoantigen-vaksine, som skal brukes i behandlingen av tykktarmkreft. Aksjen stiger 4,3 prosent.

Envipco ligger opp 2,1 prosent tirsdag formiddag. Aksjen har gjort det sterkt på børs, til tross for at den større konkurrenten Tomra har falt kraftig.

Fusjonskameratene PGS og TGS meldte før børsåpning at britiske konkurransemyndigheter har godkjent fusjonen, og at alle betingelser for gjennomføring av fusjonen dermed er på plass. PGS ligger opp 1,7 prosent og TGS 1,4 prosent tirsdag.

Oljeprisen

Ved børsåpning ligger prisen på et fat nordsjøolje (Brent spot) på 81,66 dollar, ned 0,3 prosent - men fremdeles om lag 5 prosent over dippen for en ukes tid siden.

Juli-kontrakten for Brent-oljen ligger på 81,66 dollar, opp 0,04 prosent. Juli-kontrakten for den amerikanske lettoljen WTI ligger på 77,79 dollar, opp 0,1 prosent.

Ole-Rikard Hammer i Arctic Securities kommenterte på mandag at han ser tre grunner til at oljeprisen skal stige fremover.