Nedturen fortsetter i Frankrike

Kursfallet i Frankrikes banksektor fortsatte tirsdag, og ved firetiden var BNP Paribas, Credit Agricole og Societe Generale ned med ytterligere 4-5 prosent. Børsverdien av landets tre største banker har nå krympet med 8-11 prosent på to handelsdager, etter at president Emmanuel Macron skrev ut nyvalg. I samme periode har økt politisk usikkerhet bidratt til å løfte renten på tiårige franske statsobligasjoner fra 3,11 til 3,26 prosent.

En faktor er at de franske politiske partiene nå bygger allianser i all hast, i forkant av den første valgrunden 30. juni. Venstresiden avslo raskt et samarbeid med Macron, men har dannet en egen koalisjon kalt Front Populaire. Den består av fire partier som under helgens EU-valg fikk i alt 31,6 prosent av stemmene. Til sammenligning var Rassemblement Nationals oppslutning 31,4 prosent. Det er med andre ord en klar risiko for at lite næringslivsvennlige politikere tar over roret i Frankrike.

I London var nylig børsnoterte Raspberry Pi et lyspunkt, med en 39 prosent kursoppgang på sin første handelsdag. «Bringbæret» lager en billig Linux-basert datamaskin som er utstyrt for å kontrollere fysiske gjenstander, gjerne via nettet. Den vellykkede noteringen ble regnet som en seier for London-børsen, som i fjor bare hadde 23 slike transaksjoner – mindre enn noen gang siden 2010, kort tid etter den globale finanskrisen.

På den andre siden av Atlanterhavet var Eli Lilly-kursen tilnærmet uendret tirsdag ettermiddag, selv om et rådgivende panel anbefalte at USAs legemiddeltilsyn godkjenner selskapets Alzheimer-medikament. Aksjen er likevel nær doblet på ett år, hovedsakelig grunnet skyhøy etterspørsel etter Eli Lillys slankesprøyter.

På makrofronten kom det enda en bekreftelse på at Europa opplever stagflasjon. I Storbritannia økte arbeidsledigheten til 4,4 prosent i kvartalet som ble avsluttet 30. april. Nivået var verre enn ventet og det høyeste siden august 2021. Samtidig holdt den årlige lønnsveksten seg på 6 prosent.