Bredt shippingfall etter positive tegn på våpenhvile

Oslo Børs snudde brått ved lunsjtider og så seg ikke tilbake. Ved børsslutt stod hovedindeksen i 1.407,23, en nedgang på 0,85 prosent.

Blant de mest omsatte aksjene falt Equinor 0,3 prosent og Frontline 3,4 prosent, mens Aker BP steg 0,4 prosent.

Juli-kontrakten for nordsjøoljen brent er ned 0,4 prosent til 81,26 dollar pr. fat. Den amerikanske WTI-oljen faller 0,6 prosent til 77,26 dollar fatet.

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 80,33 dollar fatet ved børsslutt mandag.

Kraftig nedskriving

Arendals Fossekompani falt 6,7 prosent til 163,20 kroner, etter at selskapet etter stengetid på børsen i går meldte om en nedskrivning av verdiene i datterselskapet Commeo, som utvikler batteriteknologi. AFK vurderer nå alternativer for Commeo, men i verste fall kan hele verdien på 81,3 millioner euro, tilsvarende 935 millioner kroner, gå tapt.

Ultimovacs og Nykode Therapautics meldte begge om positive resultater fra sine kreftvaksiner i morgentimene tirsdag.

Ultimovacs , som produserer kreftvaksinen UV1 mot ondartet føflekkreft, melder at alle pasienter i UV1-103-studien som var i live etter 3 år, fortsatt er i live etter 4 år. Aksjen steg 21,9 prosent til 9,17 kroner. Så langt i år er dog aksjen ned 92,4 prosent.

Nykode Therapautics meldte om lovende resultater i den seneste studien knyttet til sin APC-rettet neoantigen-vaksine, som skal brukes i behandlingen av tykktarmkreft. Aksjen falt 0,7 prosent til 16,28 kroner.

Fusjonskameratene PGS og TGS meldte før børsåpning at britiske konkurransemyndigheter har godkjent fusjonen, og at alle betingelser for gjennomføring av fusjonen dermed er på plass. PGS falt 3,2 prosent og TGS 3,0 prosent tirsdag.

Bredt shippingfall

Shipping-indeksen på Oslo Børs endte ned 3,4 prosent etter positive tegn på en mulig våpenhvile i Gaza.

Siden november i fjor har Houthi-bevegelsen angrepet skip i Rødehavet som en respons på konflikten mellom Israel og Hamas. Som følge har flere redere valgt å ikke benytte seg av Suez-kanalen, men heller seile den lengre ruten rundt Afrika og Kapp det hode håp.

Hardest vil en gjenåpning av Rødehavsruten ramme container- og biltransport, skriver ABG Sundal Collier i en oppdatering. De reduserte distansene som følge av en mulig gjenåpning kan være nok til å sette de respektive markedene i en tilstand av overkapasitet, legger meglerhuset til.

Blant andre falt MPC Container Ships 5,2 prosent til 21,22 kroner, mens Golden Ocean endte ned 4,9 prosent til 136,45 kroner. Hafnia gikk tilbake 5,5 prosent til 83,90 kroner. Höegh Autoliners er ned 3,4 prosent til 112,60 kroner.

Ellers kan vi ta med at Akastor steg 6,4 prosent på høy omsetning uten selskapsspesifikke nyheter.