Antallet var også godt over 229.000 uken før, og konsensus som ifølge Trading Economics lå på 225.000.

Federal Reserve-sjef Jerome Powell uttalte i forbindelse med onsdagens rentedom at arbeidsmarkedet ikke er overopphetet, og torsdagens jobless-tall gir sentralbanksjefen støtte.

Støtte kommer også fra finansminister Janet Yellen.

– Arbeidsmarkedet stimulerer ikke lenger inflasjonen, og ligner nå på det arbeidsmarkedet vi så i forkant av pandemien, sier hun til CNBC torsdag.

Samtidig viste andre tall torsdag at produsentprisene (PPI) i USA falt 0,2 prosent på månedsbasis i mai. På årsbasis var de opp 2,2 prosent. Konsensus pekte mot 0,1 prosent oppgang på månedsbasis og 2,5 prosent oppgang på årsbasis.

Produsentprisene viser dermed samme tendens som onsdagens konsumpriser, hvor prisveksten også kom inn svakere enn ventet.

Federal Reserve-dom

Onsdag valgte sentralbanken i USA som ventet å holde renten uendret. Samtidig varslet Federal Reserve-sjef Jerome Powell kun et mulig rentekutt i år – og fire potensielle rentekutt i løpet av neste år. Det er en nedjustering fra forrige renteprognose i mars.

«Sentralbanksjefen var tydelig på pressekonferansen at usikkerheten er stor, og at de må se at inflasjonen fortsetter å dempe deg, slik at de kan bli helt sikre på at inflasjonen varig ville bevege seg ned mot målet om en årlig inflasjonstakt på 2 prosent», skrev sjeføkonom Elisabeth Holvik i en oppdatering fra SpareBank 1 torsdag.

– Vi kan eliminere muligheten for en renteøkning herfra. I vår rammeverk er dette noe som støtter verdsettelser på tvers av både aksje- og kredittmarkeder. Vårt «base case» akkurat nå er at aksjer skal videre opp, sier sjefsporteføljeforvalter Zachary Hill hos Horizon Investments til CNBC.

Optimistiske investorer

DNB har vært i kontakt med bankens mest aktive privatinvestorer for å høre hva de tror om aksjemarkedet fremover. 56 prosent av aksjeinvestorene tror på oppgang i det globale markedet, opp fra 45 prosent i april-målingen, mens kun 12 prosent frykter børsfall, ned fra 20 prosent ved forrige måling.

Det største usikkerhetsmomentene som kundene trekker frem er geopolitiske forhold, etterfulgt av renteutviklingen, sentimentet og inflasjonsutviklingen.