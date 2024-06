Russisk smitteeffekt i Europa

Fredag fortsatte børsfallet i Europa, og ved firetiden utgjorde nedturen i Frankrike, Italia og Hellas mer enn 2 prosent. Fem andre børsindekser – i Østerrike, Finland, Tyskland, Irland og Spania – svekket seg med 1-2 prosent. Også eurokursen sank markant, mens verdien av eurosonens tryggeste statsobligasjoner, tyske bunds, steg kraftig.

Utviklingen signaliserer betydelig høyere risiko i finansmarkedet, og de tre landene som fikk størst børsfall fredag er også de som har størst offentlig gjeld i forhold til BNP. På toppen av dette kommer faren for at en sosialistisk koalisjon vinner det kommende valget i Frankrike, tiltagende proteksjonisme og mulige smitteeffekter av det som kan bli en ny finanskrise i Russland.

Særlig franske og italienske banker har historisk vært mye eksponert mot russiske kunder, selv om de i de seneste par årene har forsøkt å redusere denne risikoen så mye som mulig. I tillegg kommer imidlertid en lang rekke indirekte effekter, idet kunder av kunder, leverandører til leverandører og långivere til långivere kollapser og ikke lenger klarer å betjene sin gjeld. En del av dette bidro fredag i kursfall på 5-6 prosent for blant andre franske Societe Generale og Credit Agricole, samt italienske UniCredit. Førstnevntes børsverdi har krympet med utrolige 22 prosent på mindre enn fire uker.

Russland stadig verre økonomiske situasjon og at Putin igjen åpner for fredsforhandlinger kan også tolkes som at landet etter hvert vil bli tvunget til å trekke seg ut av Ukraina. Dette kunne igjen redusere behovet for opprustning i Europa, og fredag var våpenprodusentene Thales og Dassault Aviation de aller største taperne i Euro Stoxx-indeksen. Kursfallene ble på rundt 7 prosent.

I det amerikanske finansmarkedet var det derimot få tegn på noen russisk smitteeffekt. Ved firetiden var S&P 500-indeksen ned med beskjedne 0,4 prosent, og hverken de store bankene eller våpenprodusentene fikk betydelige kursfall.