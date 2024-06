Saken oppdateres utover dagen.

Torsdag formiddag åpner Oslo Børs med en forsiktig nedgang på 0,2 prosent til 1.401,66 poeng.

Dagens bevegelser

Canada har lagt frem en plan om å avvikle tradisjonell lakseoppdrett i British Columbia, med forslag om å flytte anleggene til lukkede anlegg på land. Både Mowi og Grieg Seafood opererer i området. ABG Sundal Collier har estimert at det tapte volumet fra British Columbia vil redusere driftsresultatet med henholdsvis 1 prosent for Mowi og 12 prosent for Grieg Seafood.

Ved børsåpning faller Grieg Seafood 7,6 prosent, mens Mowi er ned om lag 1 prosent.

«Vi er skuffet over beslutningen, ettersom tradisjonell lakseoppdrett i sjø absolutt er bærekraftig. Beslutningen mangler derfor vitenskapelig grunnlag», kommenterte Mowi før åpning.

Rederiet MPC Container Ships kjøper to skip og sikrer seg flere charteravtaler. Aksjen åpner ned 4,7 prosent torsdag morgen.

Nykode Therapeutics har gjort fremskritt i sin inverse vaksineplattform, opplyser de i en børsmelding. Aksjen faller 0,9 prosent.

Arendals Fossekompani skal bygge nytt produksjonsanlegg på rundt 7.500 kvadratmeter for Kitron Arendal, melder Kitron torsdag. Arendals Fossekompani åpner flatt.

Northern Ocean ønsker å hente inn flere hundre millioner kroner, meldte selskapet etter børsslutt onsdag. Aksjen faller 0,6 prosent torsdag.

Oljeprisen

Ved børsåpning blir august-kontrakten for nordsjøoljen Brent omsatt for 85,17 dollar, opp 0,1 prosent.

Den amerikanske lettoljen WTI omsettes for 80,58 dollar, opp 0,1 prosent.

Børslokomotivet Equinor åpner ned 0,02 prosent, Aker BP opp 0,1 prosent og Vår Energi ned 0,3 prosent. Aker BP meldte i morgentimene om et gassfunn i Barentshavet.