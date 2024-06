Røkke-aksje nær dobling etter oppkjøp

Salget ventes sluttført i løpet av fjerde kvartal 2024, dersom alle betingelser er fullført.

Canada-forbud senket Grieg

Lakseselskapet Grieg Seafood endte ned 11,9 prosent til 65,30 kroner pr. aksje etter det ble kjent at Canada planlegger å forby lakseoppdrett i åpne merder i British Columbia. Aksjen gikk for øvrig ex-dividende i dag.

– Det er verst for Grieg Seafood, det er det ingen tvil om. Cirka 25 prosent av selskapets slaktevolumer kommer fra British Columbia, sier sjømatanalytiker Herman Aleksander Dahl i Nordea til Finansavisen.

Laksegiganten Mowi har også virksomhet i området, men langt mindre enn Grieg. Mowi-aksjen falt 2,4 prosent til 184,10 kroner pr. aksje.

Børsnykommeren Cavendish Hydrogen endte dagen opp 20,7 prosent til 37,25 kroner pr. aksje. Aksjen har flydd veggimellom på Oslo Børs etter børsnoteringen i forrige uke. Aksjekursen mer enn halverte seg på bare tre dagers handel, men denne uken har den skutt opp.

– Dette er en klassisk shortskvis, sa investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet til Finansavisen i går.

Finanstilsynets shortregister viser at 7 prosent av selskapet er shortet, hvilket er på linje med shortandelen i Nel. De som var short De som var short i Nel ved utskillelsen, ble også automatisk short i Cavendish.

Andre bevegelser

Bioteknologiselskapet Nykode Therapeutics har gjort fremskritt i sin inverse vaksineplattform, opplyser de i en børsmelding. Aksjen steg 4,3 prosent til 15,14 kroner pr. aksje.

Arendals Fossekompani skal bygge nytt produksjonsanlegg på rundt 7.500 kvadratmeter for Kitron Arendal, melder Kitron torsdag. Arendals Fossekompani falt 1,9 prosent til 156,6 kroner pr. aksje.

Riggselskapet Northern Ocean gjorde onsdag kveld en rettet emisjon og hentet med det inn et bruttoproveny på rundt 634 millioner kroner. Aksjen falt 7,0 prosent til 7,50 kroner pr. aksje.

DNB Markets-analytiker Ole Martin Westgaard kutter kursmålet på flyselskapet Norwegian fra 19 til 17 kroner pr. aksje, mens kjøpsanbefalingen beholdes. Analytikeren argumenterer for at årets guiding står i fare for å ryke. Aksjen falt 9,5 prosent til 12,65 kroner pr. aksje.