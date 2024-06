Freyr-konkurrent mister milliardordre fra BMW

Den svenske batteriprodusenten Northvolt mister en ordre fra BMW verdt 2 milliarder euro - 22,5 milliarder kroner. Det melder den tyske avisen Handelsblatt.

Den tyske bilprodusenten la inn ordren i juli 2020, og den skulle opprinnelig produseres ved Northvolts fabrikk i Skellefteå.

BMW er en av Northvolts største kunder, sammen med selskaper som Porsche, Volkswagen og Scania.

Ifølge Handelsblatt er grunnen til kanselleringen av ordren at Northvolt har hatt betydelige utfordringer med å øke produksjonen i henhold til planen. Avisen hevder at selskapet er to år bak skjema.

Som en konsekvens forventes det at den koreanske produsenten Samsung vil møte BMWs batteribehov. Likevel vil Northvolt fortsatt levere neste generasjons battericeller til BMWs «New Class» elbilserie.

Store problemer

Northvolt har kommet med skuffelser på rekke og rad den seneste uken. For bare tre dager siden meldte Dagens Industri at Northvolt forbereder en ny emisjon, etter at selskapet tidligere i år hentet inn 5 milliarder dollar (52 milliarder svenske kroner) til prosjektfinansiering.

Selskapet har samlet inn over 135 milliarder svenske kroner siden oppstarten i 2016, og det er rapportert at dette gjør selskapet til den mest kapitaliserte ikke-noterte oppstarten i Europa.

Emisjonspengene er trolig ikke nok, og i går meldte selskapet at de gir opp fabrikkplanene i Kvarnsveden i svenske Borlänge. Dessuten vil selskapet selge tomten til en rabattert pris.

Ikke nok med det, begynte det å brenne ved Northvolts batterifabrikk i Västerås natt til mandag.

Selskapet har ennå ikke publisert 2023-tallene, men store tap ligger i kortene. For fjorårets ni første måneder var tapet på 11 milliarder svenske kroner.