Kjempeutbytte til Aker-sjefen

Øyvind Eriksen har styrt Kjell Inge Røkkes børsnoterte investeringsselskap Aker gjennom en årrekke, og har gjennom sitt private investeringsselskap Erøy eierandeler i flere av Røkkes selskaper, inkludert B-aksjer i TRG Holding.

Regnskapene for 2023 viser et godt år for Erøy, der resultatet etter skatt økte til 48 millioner kroner, opp fra 43 millioner året før.

I tillegg ble det besluttet et realt hopp i utbyttet, som økte fra 10 millioner kroner i 2022 til 45 millioner kroner i 2023.

Ifølge notene i regnskapet mottok Erøy 43 og 6,6 millioner kroner i utbytte fra henholdsvis TRG Holding og Aker i fjor.

Erøy (Mill. kr) 2023 2022 Driftsresultat −0,3 −0,1 Netto Finans 50 44 Resultat før skatt 50 44 Årsresultat 48 43

Store verdier

Eriksen eide ved utgangen av fjoråret 100.000 B-aksjer i TRG Holding, 219.000 aksjer i Aker, 1,2 millioner aksjer i Otovo og 286.000 aksjer i Aker Horizons.

I tillegg eide han aksjer i Cognite Holding, Valmue Private Debt, Proxiflyer og Brettesnes Gård. Total anskaffelseskostnad er oppgitt til 105 millioner kroner.

Ifølge regnskapet eide Aker-sjefen også obligasjoner i Hurtigruten, Floatel, Avida Finans og Kistefos, med en samlet markedsverdi på 34 millioner kroner ved utgangen av fjoråret.

Økte lønnen

Eriksen hadde i 2023 en totalkompensasjon fra Aker på 33,7 millioner kroner, ifølge selskapets årsrapport, som ble publisert tidligere i år. Det var en økning fra 31,8 millioner kroner i 2022.

Av dette utgjorde 19,7 millioner kroner grunnlønn, mens resterende 14 millioner var variabel lønn.

Finansdirektør Svein Oskar Stoknes sto i fjor oppført med en lønn på 7,1 millioner kroner, ned fra 7,2 millioner i 2022. Grunnlønnen hans i fjor var 3,7 millioner kroner, mens 3,3 millioner var variabel lønn.