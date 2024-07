Dette vil påvirke Oslo Børs i dag

IT-sektoren falt mest med en nedgang på rundt 1,5 prosent, mens energi og finans steg rundt 1 prosent. Mye av driveren bak fallet i IT var at Nvidia falt 6,68 prosent etter at det er mange som tar gevinst.

«Forrige og denne uken, ser vi en sunn reallokering. Det er fint å se at teknologisektoren får seg en pause, og at pengeflyten ser ut til å gå til andre sektorer som ikke har vært like sterke», sa stjefsstrateg Larry Tentarelli til CNBC.

Oslo Børs

Hovedindeksen ved Oslo Børs endte mandag opp 0,72 prosent til 1.417,06.

DOF Group var blant vinnerne og klatret 5,3 prosent til 91,90 kroner pr. aksje. Selskapet rapporterte om to nye kontrakter med Petrobras mandag morgen. I 14-tiden meldte DOF om en tredje avtale. To av kontraktene defineres som «very large», som er i sijktet 100–200 millioner dollar, mens en PLSV-kontrakt med Petrobras er «major» og verdsettes til mellom 200 og 300 millioner dollar.

Norse Atlantic Airways meldte lørdag formiddag at fremskredne samtaler med en potensiell strategisk partner er avsluttet uten at noen formell avtale ble inngått. Mandag stupte aksjen 27,0 prosent til 6,80 kroner.

Dette skjer i dag:

Makro:

Norge: K2 mai, kl. 08.00

Australia: Forbrukertillit juni, kl. 02.30

Sverige: Produsentpriser mai, kl. 08.00

Spania: BNP 1. kv. endelig, kl. 09.00

Canada: Inflasjon mai, kl. 14.30

USA: Chicago Fed-indeks mai, kl. 14.30

USA: S&P/CS boligpriser april, kl. 15.00

USA: FHFA boligprisindeks april, kl. 15.00

USA: CB forbrukertillit juni, kl. 16.00

Annet:

Pryme: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 10.00

TECO 2030: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 10.00

USA: API oljelagre, kl. 22.30

Ordinær generalforsamling:

Akobo Minerals, Gyldendal