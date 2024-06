Oslo Børs steg: DOF steg på milliardavtaler – Norse stupte 27 prosent

Hovedindeksen ved Oslo Børs endte mandag opp 0,72 prosent til 1.417,06. Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis var på 4,0 milliarder kroner.

På oljemarkedet var august-kontrakten for Brent-oljen opp 0,4 prosent til 85,50 dollar fatet ved børsslutt. WTI-oljen steg 0,5 prosent til 81,10 dollar pr. fat.

Equinor steg 0,4 prosent til 239,95 kroner, Aker BP steg 0,9 prosent til 265,90 kroner, mens Vår Energi falt 0,3 prosent til 35,84 kroner. John Fredriksen har lastet opp med enda flere aksjer i sistnevnte.

DOF Group var blant vinnerne og klatret 5,3 prosent til 91,90 kroner pr. aksje. Selskapet rapporterte om to nye kontrakter med Petrobras mandag morgen. I 14-tiden meldte DOF om en tredje avtale. To av kontraktene defineres som «very large», som er i sijktet 100–200 millioner dollar, mens en PLSV-kontrakt med Petrobras er «major» og verdsettes til mellom 200 og 300 millioner dollar.

Norse Atlantic Airways meldte lørdag formiddag at fremskredne samtaler med en potensiell strategisk partner er avsluttet uten at noen formell avtale ble inngått. Mandag stupte aksjen 27,0 prosent til 6,80 kroner.

Shippingindeksen endte opp 1,35 prosent. Wallenius Wilhelmsen ledet an i sektoren, med en oppgang på 5,2 prosent til 107,00 kroner. Aksjen ble tatt inn i DNB Markets' ukesportefølje. Bilfraktredteriet Höegh Autoliners fulgte oppturen og steg 2,1 prosent til 122,50 kroner. ABG-analytiker Petter Haugen gjestet nylig Finansavisens podkast «Aksjepodden», publisert på fredag, der begge de nevnte bilfraktsrederiene var blant selskapene som ble diskutert.

MPC Container Ships klatret 3,5 prosent til 21,06 kroner. Ferske aksjonærlister viser at Arne Blystad har kjøpt seg opp i containerrederiet.

Havvindserviceselskapet Cadeler har inngått en kontrakt for installasjon av 72 vindturbiner på Inch Cape Offshore-prosjektet i Nordsjøen, verdt mellom 114 og 130 millioner euro. Aksjen steg mandag 5,2 prosent til 67,20 kroner.

Schibsted steg 1,4 prosent til 310,60 kroner på høy omsetning. Før børsåpning mandag gikk det en blokk på 504.000 aksjer i selskapet til en kurs på 288,71 kroner, tilsvarende 145,5 millioner kroner. Aksjen sto i 306,20 kroner ved børsslutt fredag.

Yara steg 1,7 prosent til 305,50 kroner. Gjødselgiganten er ett av flere selskaper SpareBank 1-forvalter Beate Bredesen anbefaler.

BerGenBio steg 5,7 prosent til 11,10 kroner. Carnegie har gjenopptatt dekningen med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 17 kroner.

Subsea 7 er oppjustert av Sparebank 1 Markets med kursmål 220 fra 200 kroner. Anbefalingen kom i 16-tiden og hjalp kursen opp mot stengetid til 197 kroner.

Navamedic rapporterte sammen med Orion Corporation et sammarbeid for lisens- og forsyningsavtale for Flexilev i Europa. Medisinen er for behandling av Parkinsons sykdom og ble lagt til Navamedics portefølje etter oppkjøpet av Sensidose AB i mai 2023. Aksjen spratt opp fra 32,4 til 33,9 på nyheten.

Flere bank-aksjer endte dagen med oppgang. DNB steg 1,2 prosent til 211,00 kr, Sparebank 1 SR-Bank la på seg 1,85 prosent, Sparebank 1 Nord-Norge klatret 1,61 prosent og Sparebanken Vest steg 0,57 prosent.