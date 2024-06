Analytiker Petter Haugen i ABG Sundal Collier, også kåret til landets beste innen sitt felt, gjester studio sammen med Carsten J. Andenæs og Christer Teigen. Vi spør om shippingfesten er over, og blant annet hvorfor Frontline-aksjen er opp 80 prosent på ett år når tankratene har stupt i samme periode.

Haugen har nylig nedgradert anbefalingen på LPG-rederiene Avance Gas og BW LPG som er blant aksjene på Oslo Børs som har steget mest de seneste par årene. Kort tid etter kom en liten korreksjon i disse aksjene.

– Det var egentlig flaks. Shipping står i midten av alle verdikjeder i verden og påvirkes av all verdens ting. Det å sitte på et kontor på Aker Brygge og tenke at «jeg er så smart at jeg naila den peaken der», det er tøys, sier han.