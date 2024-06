I November meldte flyutfordreren Norse Atlantic Airways at det var uttrykt interesse fra to ikke-navngitte flyselskaper som hadde «tatt kontakt for å undersøke mulighetene for strategiske samarbeid».

I den anledning kunngjorde flyselskapet i januar utnevnelsen av Seabury Securities som sin investeringsbank og annonserte at de var på leting etter partnerskap med andre flyselskaper.

Nå har diskusjoner med en potensiell strategisk partner avsluttet uten resultat.

Det skriver selskapet i en børsmelding lørdag.

Et strategisk investeringsalternativ i viderekomne samtaler har avsluttet uten at noen formell avtale ble inngått. Selskapet vil fortsette å jobbe tett med Seabury Securities fremover for å sikre at potensielle muligheter blir nøye vurdert til fordel for våre aksjonærer og kunder, skriver Norse i meldingen.

Konsernsjef, Bjørn Tore Larsen sier at selskapet vil oppdatere markedet og aksjonærene angående ytterligere aktive strategiske veier etter hvert som disse utvikler seg.

Selskapet nå vil fokusere på å sikre flere langsiktige vintercharter-kontrakter, og operere egne sommerruter når etterspørselen er på sitt høyeste, sier Bjørn Tore Larsen.

Norse-aksjen faller over 24 prosent i kjølvannet av nyheten. De siste tolv månedene er aksjen ned nær 41 prosent, men siden børsnotering i april 2021 er fallet på hele 88 prosent.