Oppdatert klokken 19.45:

Etter 4 timers handel har Dow Jones gått opp 0,27 prosent til 39.233,71. S&P 500 er opp 11 prosent til 5.483,94 og Nasdaq er opp 0,35 prosent til 17.867,23.



Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,285 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 1,04 prosent til 12,41.

Chipgigant i rødt

Nvidia faller 1,32 prosent.

Blant enkeltaksjer merker vi oss Micron som faller 6,8 prosent etter å ha kommet med guiding for fjerde kvartal på linje med estimater. Levi Strauss faller 16,7 prosent etter å ha kommet med en skuffende salgsoppdatering for det seneste kvartalet.

Walgreens Boots Alliance stuper 25 prosent etter å ha kuttet i helårsguidingen for 2024 og lagt frem svakere resultat enn ventet i forrige kvartal.

Blant andre Dow–komponenter stiger Salesforce 5,7 prosent, mens Amazon stiger 2,4 prosent.

Venter på viktig rapport

Stemningen i markedet er nervøs i forkant av morgendagens kjerne–PCE, som er Federal Reserves foretrukne inflasjonsmål. Der venter man 0,1 prosent oppgang på månedsbasis, og 2,6 prosent oppgang på årsbasis, ifølge Trading Economics.

Investorer håper rapporten vil vise et avtagende prispress som kan øke sannsynligheten for at Fed senker renten senere i år.

– Skuffer PCE–rapporten, vil overskriftene om stagflasjon dukke opp. Hvis estimatene holder eller overrasker på nedsiden bør det hjelpe markedet med å skli inn i juli. Historisk har juli en tendens til å være en klart positiv måned, spesielt i første halvdel, sier global sjefsstrateg i LPL Financial, Quincy Krosby.

Makro

Veksten i bruttonasjonalprodukt i USA i første kvartal er nå bekreftet til 1,4 prosent, en oppbremsing fra 3,4 prosent i fjerde kvartal. Opprinnelig viste flash-tallene fra slutten av april en økonomisk vekst på 1,6 prosent i perioden.

Nye ordrer for varige goder i USA viser en oppgang på 0,1 prosent på månedsbasis i mai. Her var det ventet en nedgang på 0,1 prosent, etter en økning på 0,2 prosent måneden før.

233.000 amerikanere søkte om dagpenger for første gang i ukesperioden frem til og med 22. juni. Ifølge Trading Economics lå konsensus på 236.000, etter en måling på 239.000 uken før.

Teknologi

Morgan Stanley forventer at dataminne-sektoren vil nå nye høyder i 2024, til tross for at mange investorer ikke er komfortable med å kjøpe slike aksjer til så høye kurser som man nå ser på Wall Street. Analyseteamet, som ledes av analytiker Shawn Kim, ser ingen store problemer for bransjen, men utelukker ikke at en korreksjon kan være nødvendig for at investorer skal komme ned fra gjerdet.